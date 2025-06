Në qytetin Dresden, që ndodhet në pjesën lindore të Gjermanisë, u mbajt ceremonia e themelimit të një prej fabrikave më të mëdha të çipave me pjesëmarrjen e kancelarit Olaf Scholz, Presidentes së Komisionit të BE-së Ursula von der Leyen dhe të ftuar të tjerë ndërkombëtarë.

Scholz falënderoi kompaninë TSMC të Tajvanit dhe partnerët e saj gjermanë për investimin e tyre prej 10 miliardë eurosh në Dresden, duke nënvizuar se qeveria e tij do të ofrojë mbështetje të fortë për investimet në fushën e teknologjive të mikroelektronikës dhe gjysmëpërçuesve.

“Ne duam të mbetemi vend lider industrial”, tha Scholz, duke shtuar se Gjermania nuk mund të përballojë të mbetet prapa në garën globale për mikroprocesorët, në një epokë të shënuar nga transformimi digjital dhe tranzicioni drejt energjive të rinovueshme.

“Gjysmëpërçuesit do të jenë si karburanti apo vaji i shekullit të 21-të. Ky shekull do të formësohet ekonomikisht dhe industrialisht nga dy megatrenda: një digjitalizim gjithëpërfshirës i jetës sonë dhe dekarbonizimi, largimi global nga lëndët djegëse fosile”, tha ai, duke shtuar:

“Kushdo që dëshiron të jetë në ballë të këtyre dy megatrendeve, ka nevojë për një gjë më shumë se gjithçka tjetër, që janë gjysmëpërçuesit”.

Scholz nënvizoi gjithashtu se me investime të mëdha në Gjermani dhe vende të tjera evropiane, ata do të donin t'i jepnin fund varësisë së tyre nga "rajonet e tjera të botës" për furnizimin me gjysmëpërçues.

“Dua të them në mënyrë eksplicite se këtu nuk po flasim për arritjen e vetëmjaftueshmërisë ekonomike, ose për çmontimin e zinxhirëve të furnizimit dhe vlerës globale. Shkëputja nga tregjet e tjera do të ishte padyshim qasja e gabuar", tha ai, duke sqaruar se dëshiron të arrihet një diversifikim i burimeve të furnizimit.