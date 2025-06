Burime nga ekipi negociator izraelit akuzuan kryeministrin Benjamin Netanyahu se po përpiqet të shkatërrojë bisedimet dhe të pengojë arritjen e një marrëveshjeje për shkëmbimin e pengjeve me Hamasin, raportoi të martën transmetuesi publik izraelit KAN.

Kjo përkoi me informacionet në media për takimin e fundit të Netanyahut me përfaqësuesit e familjeve të pengjeve izraelite në Gaza, gjatë të cilit ai pranoi se nuk ishte i sigurt për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje me palestinezët.

“Deklaratat e Netanyahut synojnë të sabotojnë negociatat”, raporton KAN, duke cituar burime në ekipin negociator izraelit.

KAN-i tha se sipas burimeve “kryeministri është i vetëdijshëm se jemi në një periudhë kritike, sepse po punojmë për të gjetur një zgjidhje për korridorin Filadelfia dhe Netzarim dhe këtë do ta paraqesim përpara takimit të ardhshëm” me ndërmjetës në Kajro data e së cilës ende nuk është përcaktuar.

“Netanyahu bën deklarata që bien ndesh me atë që është rënë dakord me ndërmjetësit”, njoftoi KAN-i.

Më herët, në deklaratat e cituara nga e përditshmja izraelite Maariv, Netanyahu tha gjatë një takimi me familjet e izraelitëve të bllokuar në Gaza se:

"Izraeli në asnjë rrethanë nuk do të braktisë Korridorin e Filadelfias dhe Netzarimin pavarësisht presionit të madh që është nën të për ta bërë këtë."

Bisedimet për armëpushimin e Gazës në Katar përfunduan të premten me prezantimin e një "propozimi që ngushton hendekun" midis Izraelit dhe Hamasit që është në përputhje me parimet e përshkruara nga presidenti amerikan Joe Biden më 31 maj.

Biden tha se Izraeli prezantoi një marrëveshje në tre faza që do t'i jepte fund armiqësive në Gaza dhe do të siguronte lirimin e pengjeve të mbajtura në enklavën bregdetare. Plani përfshin një armëpushim, një shkëmbim pengjesh dhe të burgosurish dhe rindërtimin e Gazës.

Të dielën, Hamasi akuzoi Netanyahun për vendosjen e kushteve të reja në një propozim për një armëpushim dhe shkëmbim pengjesh në Gaza që u parashtrua gjatë bisedimeve në Doha.

"Propozimi i ri plotëson dhe përputhet me kushtet e Netanyahut, veçanërisht refuzimin e tij të një armëpushimi të përhershëm, një tërheqje të plotë nga Rripi i Gazës dhe këmbëngulja e tij për vazhdimin e okupimit të Netzarimit (që ndan veriun dhe jugun nga Rripi i Gazës), kalimin e Rafahut. dhe Korridorin e Filadelfias (në jug)”, thuhet në njoftimin e Hamasit.

Për muaj të tërë, ShBA-ja, Katari dhe Egjipti janë përpjekur të arrijnë një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të siguruar një shkëmbim të burgosurish dhe armëpushim, dhe për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza.

Por përpjekjet e ndërmjetësimit kanë ngecur për shkak të refuzimit të Netanyahut për të përmbushur kërkesat e Hamasit.

Në shkelje të një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, Izraeli është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij të vazhdueshme brutale në Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas.

Sulmet izraelite në Gaza që atëherë kanë vrarë më shumë se 40.170 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur më shumë se 92.740, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Izraeli është akuzuar për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës urdhëroi Tel Avivin të ndalonte menjëherë një operacion ushtarak në qytetin jugor të Rafahut, ku më shumë se një milion palestinezë kërkuan strehim nga lufta përpara se të sulmohej më 6 maj. .