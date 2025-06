Kina reagoi ndaj pretendimit se presidenti i ShBA-së, Joe Biden miratoi "strategjinë sekrete bërthamore që fokusohet sërish në kërcënimin kinez".

Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Mao Ning në një deklaratë për mediat në Pekin lidhur me pretendimin në lajmin e publikuar nga e përditshmja "New York Times" në ShBA se Biden udhëzoi ushtrinë amerikane të përgatitej për konflikte të mundshme të koordinuara bërthamore me Rusinë, Kinën dhe Korenë e Veriut.

Sipas saj, ShBA-ja, në përpjekje për ta cilësuar Kinën si "kërcënim bërthamor" në vitet e fundit, e ka përdorur atë si një justifikim për të shmangur detyrimin e saj të çarmatimit bërthamor, për të zgjeruar arsenalin e saj bërthamor dhe për të vendosur epërsinë strategjike absolute.

Zëdhënësja Mao deklaroi se "ShBA-ja është burimi kryesor i rreziqeve bërthamore dhe kërcënimeve strategjike në botë".

Ajo theksoi se madhësia e arsenalit bërthamor të Kinës nuk është aspak në të njëjtin nivel me ShBA-në.

"Kina ndjek politikën 'të mos jetë e para që përdor' armët bërthamore dhe e mban kapacitetin e saj bërthamor në nivelin minimal që nevojitet për mbrojtjen kombëtare. Nuk kemi ndërmend të hyjmë në një garë armësh me vendet e tjera", komunikoi ajo.

Mao tha se ShBA-ja deri më tani ka arsenalin bërthamor më të madh dhe më të avancuar në botë dhe është e përkushtuar ndaj një politike të parandalimit bërthamor të bazuar në 'të qenit i pari që përdor'.

Duke i bërë thirrje administratës së Washingtonit që të përmbushë detyrimin e saj "të veçantë dhe parësor" për çarmatimin duke reduktuar armët e saj bërthamore, zëdhënsja potencoi se "ShBA-ja duhet të ndalojë hapat e saj negativë që do të minojnë paqen globale dhe rajonale, të tilla si ndarja bërthamore, përhapja e parandalimit dhe zgjerimi i aleancës bërthamore".

Në lajmin e publikuar nga gazeta "New York Times" (NYT) pretendohet se presidenti amerikan Biden në mars i ka dhënë urdhër ushtrisë amerikane të riorganizojë strategjinë parandaluese të ShBA-së për herë të parë për t'u fokusuar në zgjerimin e shpejtë veçanërisht të teknologjive dhe armëve bërthamore të Kinës.

Në lajm tërhiqet vëmendja se Shtëpia e Bardhë nuk e ka njoftuar këtë vendim të Bidenit dhe paraqitet pretendimi se në strategjinë e quajtur "Udhëzues për Vendosjen Bërthamore" ka plane për t'u përgatitur kundër konflikteve të mundshme të koordinuara bërthamore me Rusinë, Kinën dhe Korenë e Veriut.