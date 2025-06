Urdhërat e suksesshëm të evakuimit të Izraelit në Gaza, përfshirë 12 vetëm në gusht, kanë zhvendosur 90 për qind të 2.1 milionë banorëve të saj, që nga fillimi i luftës së Izraelit në enklavë në tetor, thotë zyrtari i lartë humanitar i Kombeve të Bashkuara për territorin palestinez.

Muhannad Hadi u shpreh se urdhërat e evakuimit po rrezikojnë civilët në vend që t'i mbrojnë ata. “Ata po i detyrojnë familjet të ikin sërish, shpesh nën zjarr dhe me gjërat e pakta që mund të mbajnë me vete, në një zonë gjithnjë e në tkurrje” që është e mbushur me njerëz dhe e pasigurt.

Civilët janë duke u privuar nga kujdesi mjekësor, strehimi, puset e ujit dhe furnizimet humanitare, “duke ikur nga një vend i shkatërruar në tjetrin, pa i parë fundi”, tha ai.

Hadi tha në deklaratë se e drejta ndërkombëtare humanitare kërkon mbrojtjen e civilëve.

“Rruga përpara është sa e qartë aq edhe urgjente: Mbroni civilët, lironi pengjet, lehtësoni aksesin humanitar, bini dakord për një armëpushim”, deklaroi zyrtari.