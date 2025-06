Netflix në këmbim të thikave?

Sulmet me thikë janë bërë gjithnjë e më të zakonshme në Gjermani, ku si pasojë është propozuar një program që do t'i shpërblente qytetarët me një abonim vjetor në Netflix nëse dorëzojnë thikat e tyre në pronësi të paligjshme në polici. Çfarë mendoni ju për këtë ide?