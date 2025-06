Türkiye dënoi fuqishëm të hënën sulmin terrorist në provincën Balochistan të Pakistanit, tha në një komunikatë Ministria e Jashtme e vendit.

“Urojmë mëshirën e Allahut për ata që humbën jetën dhe ngushëllojmë familjet e tyre”, thuhet më tej në komunikatë.

MPJ-ja shtoi se Ankaraja mbështet plotësisht qeverinë dhe popullin pakistanez në betejën e tyre kundër terrorizmit.

Të paktën 74 persona, përfshirë 21 terroristë dhe 14 personel sigurie, u vranë në përleshjet dhe sulmet e shumta që zgjatën disa orë në Pakistanin jugperëndimor dhe veriperëndimor, njoftuan zyrtarët dhe mediat lokale të hënën.

Terroristët kryen sulme të koordinuara ndaj ushtrisë në distriktet Musakhel, Qalat dhe Lasbela, në të cilat u vranë 21 militantë dhe 10 trupa paraushtarake, tha ushtria pakistaneze në një deklaratë.

Katër personel të tjerë të agjencive të zbatimit të ligjit u vranë gjithashtu në përleshje.

Pakistani ka parë një rritje të sulmeve terroriste në vitet e fundit, veçanërisht në provincat e Khyber Pakhtunkhwa veriperëndimore dhe Balochistanin jugperëndimor.

Balochistani i pasur me minerale është provinca më e madhe, por më e varfër e Pakistanit. Forcat e sigurisë janë përballur prej kohësh me një rebelim me intensitet të ulët nga separatistët Baloch, të cilët pretendojnë se provincës i janë mohuar zhvillimet e mëdha.

Provinca është gjithashtu një rrugë kyçe për projektin e Korridorit Ekonomik Kinë-Pakistan (CPEC) prej 64 miliardë dollarësh, i cili synon të lidhë provincën veriperëndimore të Kinës Xinxiang me rëndësi strategjike me portin Gwadar të Balochistanit nëpërmjet një rrjeti rrugësh, hekurudhore dhe tubacionesh për mallra dhe transportin e naftës dhe gazit.