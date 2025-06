Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina më shumë se dy, gjegjësisht tri dekada janë në kërkim për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftërave në vitet e ‘90-ta në ish-Jugosllavi.

Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, në Kosovë vazhdojnë të jenë të pagjetur edhe 1.612 pesona, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se janë rreth 13 lokacione brenda Kosovës të adresuara për zbardhjen e fatit të të pagjeturve.

Në tryezën e organizuar për personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë, Kurti shtoi se kanë dërguar disa herë kërkesa për hapjen e arkivave në Serbi.

"Nuk ka kufomë, nuk ka krim, ishte strategjia e shtetit të Serbisë për faktet e krimit. Kjo strategji vazhdon të zbatohet edhe sot nga trashëgimtarit e Millosheviqit ne Beograd. Deri më tani shteti serb nuk ka ndarë informacionet nga hapja e arkivave", deklaroi ai.

Shefi i ekzekutivit theksoi se nevojitet mobilizim kombëtar e mbështetje e ndërkombëtarëve që kriminelët të mbahen përgjegjës.

Më shumë se 7.000 persona janë në kërkim në Bosnjë e Hercegovinë

Rreth 30.000 njerëz u zhdukën në Bosnjë e Hercegovinë gjatë luftës në vitet 1990, ndërsa më shumë se 7.000 prej tyre janë ende në kërkim.

Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve, e cila festohet çdo 30 gusht, do të përkujtohet nesër në Sarajevë me një paradë dhe ekspozitë, si një ditë kujtimi dhe nderimi për dhjetëra mijëra njerëz në mbarë botën që janë zhdukur në konflikte të armatosura, krime të kryera kundër njerëzimit ose si rezultat i shkeljes së të drejtave themelore të njeriut.

Saliha Gjuderija, anëtare e Bordit të Drejtorëve të Institutit për Persona të Zhdukur në Bosnjë e Hercegovinë (INO), tha se Bordi Këshillëdhënës i Familjeve për Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve, së bashku me Kryqin e Kuq Ndërkombëtar dhe Institutin për të Zhdukurit Personat, organizuan programin që do të mbahet nesër në Sarajevë.

"Çdo vit është një qytet i ndryshëm. Këtë vit është në Sarajevë. Përkujtimi fillon me një tubim në orën dhjetë para Qendrës Aria. Pas kësaj do të fillojë shëtitja për në KSHC dhe Asamblenë Parlamentare. Do të ketë një ekspozitë”, tha Gjuderija.