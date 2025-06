Të afërmit e të burgosurve izraelitë të mbajtur në Gaza deklaruan se fjalët e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu në konferencën për media që mbajti dje dëshmuan se ai nuk ka ndërmend të kthejë të burgosurit izraelitë.

Një deklaratë është bërë në llogarinë X të Forumit të Pengjeve dhe Familjeve të të Zhdukurve në Izrael në lidhje me konferencën për media në të cilën Netanyahu tha se "pushtimi do të vazhdojë në Korridorin e Filadelfit", i cili shihet si një nga pengesat për negociatat e marrëveshjes me Hamasin.

Në deklaratë thuhet se Netanyahu "dëshmoi se nuk kishte ndërmend të kthente" robërit izraelitë të mbajtur në Gaza dhe shtohet: "Në vend që të shpëtonte jetë dhe të kthente njerëzit e rrëmbyer, kryeministri zgjodhi t'i braktiste ata".

Netanyahu duke reaguar ndaj kritikave se nuk ishte dakord për një marrëveshje për kthimin e të burgosurve izraelitë, mbajti "një fjalim plot gënjeshtra dhe shtrembërime".

Në fjalim theksohet se Netanyahu nuk ka ndërmend të kthejë robërit dhe se qytetarët izraelitë nuk do ta mbështesin më "këtë neglizhencë kriminale".

Netanyahu dje deklaroi se do të këmbëngulin për të vazhduar pushtimin e “Korridorit të Filadelfit” në vijën kufitare Egjipt-Gaza, i cili shihet si një nga pengesat për negociatat indirekte me Hamasin për një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve.