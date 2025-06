Komandanti i Forcave Tokësore të ushtrisë izraelite, gjeneralmajori Tamir Yadai, ka dhënë dorëheqjen nga detyra e tij të cilën e ka ushtruar prej 3 vitesh.

Gazeta "The Times of Israel" raportoi se gjeneralmajori Tamir Yadai, komandanti i Forcave Tokësore me detyrë në ushtrinë izraelite prej 3 vitesh, ka dhënë dorëheqjen për arsye personale.

Sipas gazetës në fjalë, shefi i Shtabit të Përgjithshëm Herzi Halevi dhe ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant kanë miratuar kërkesën për dorëheqjen e gjeneralmajorit.

Gjeneralmajori Yadai pas miratimit të kërkesës për dorëheqje do të qëndrojë si komandant i Forcave Tokësore deri në zëvendësimin e tij, por do të jetë me leje.