Rumania njoftoi se do t'i dhurojë Ukrainës sistemin e mbrojtjes raketore "Patriot".

Projektligji i miratuar nga parlamenti rumun do të hyjë në fuqi me miratimin e presidentit rumun, Klaus Iohannis, dhe Rumania do t'i japë Ukrainës një nga dy sistemet e saj mbrojtëse "Patriot".

Theksohet se me këtë vendim të Rumanisë, Ukraina do të ketë një sistem jashtëzakonisht efektiv të mbrojtjes me rreze të gjatë.

Duke postuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale pas vendimit, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, shprehu mirënjohjen e tij për Rumaninë.

Zelenskyy tha se ky është një kontribut jashtëzakonisht i fortë për të mbrojtur hapësirën ajrore, popullin dhe infrastrukturën "kundër terrorit raketor rus".

"Veprime të tilla shpëtojnë jetë të panumërta dhe ne u jemi mirënjohës partnerëve tanë që kanë ndërmarrë veprime të forta kundër terrorit rus. Ky sistem i mbrojtjes ajrore jo vetëm që do të mbrojë vendin tonë, por gjithashtu do të rrisë sigurinë afatgjatë për partnerët tanë dhe rajonin", u shpreh Zelenskyy.

Ndërkohë, Rumania e cila është anëtare e NATO-s që nga viti 2004, ndan një kufi 650 kilometra me Ukrainën.