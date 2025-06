"Ata që vazhdojnë të mbështesin Netanyahun janë gjithashtu bashkëpunëtorë në gjenocidin në vazhdim. Ata gjithashtu do të mbajnë përgjegjësi.", ishin fjalët e ministrit të Jashtëm të Türkiyes Hakan Fidan, në Takimin e 162-të të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Ligës Arabe në Kajro, kryeqyteti i Egjiptit.

Ministri turk deklaroi se përpjekjet e Izraelit për të ndryshuar identitetin e Kudsit dhe për të shkelur status quo-në historike në Harem Al-Sharif janë të pamatura dhe tha se "Bota islame është e vetëdijshme se Haram al-Sharif është islamik".

Sipas tij, sulmi i qindra izraelitëve radikalë në Haram-i Sharif nën mbrojtjen e policisë është një provokim arrogant.

Fidan theksoi se përfshirja e ministrave në provokime të tilla tregon shkallën e kolapsit moral të qeverisë izraelite duke shtuar se "Të gjithë duhet ta dinë këtë: Bota islame do të bëjë çmos për të mbrojtur identitetin islamik të Haram al-Sharif. me të njëjtën frymë, ne i bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndalojë veprimet e Izraelit. Ne do të vazhdojmë aksionin tonë të përbashkët për të ushtruar presion."

Duke kujtuar se Türkiye dorëzoi deklaratën e saj të ndërhyrjes në rastin në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë të iniciuar nga Afrika e Jugut lidhur me çështjen e Gazës, Fidan vuri në dukje se gjakderdhja në Gaza ishte rezultat i drejtpërdrejtë i mosndëshkimit të sulmeve të mëparshme të Izraelit.

Ministri i Jashtëm Fidan u shpreh se kjo herë duhet të jetë ndryshe dhe se ata që janë përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi në gjykatat ndërkombëtare.

“Një gjë duhet bërë e qartë: Ata që vazhdojnë të mbështesin Netanyahun janë gjithashtu bashkëpunëtorë në gjenocidin në vazhdim. Edhe ata do të mbahen përgjegjës", theksoi ai.