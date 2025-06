Kandidatja demokrate për presidente në ShBA, Kamala Harris, dhe kundërshtari republikan, Donald Trump, u përballën për herë të parë në debatin presidencial të transmetuar drejtpërdrejt.

Harris, aktualisht nënpresidente në administratën e liderit aktual Joe Biden, bëri diçka të rrallë, duke e vënë vazhdimisht Donald Trumpin në pozicionin mbrojtës gjatë debatit në Pensilvania.

Gjatë gjithë përballjes së ashpër që zgjati një orë e 45 minuta, Harris u përpoq të shfaqte veten si e kundërta diametrike e Trumpit: e ftohtë, e qetë dhe e përmbajtur përballë presionit, duke shmangur sulmet e përsëritura nga ish-presidenti dhe duke lëshuar breshëritë e saj ndërsa dyshja adresoi çështjet kryesore të Amerikës, përfshirë emigracionin, abortin dhe ekonominë.

Harris tha se liderët botërorë dhe ushtarakë e shohin Trumpin si një "turp" dhe hodhi dyshime për zgjuarsinë e tij të biznesit të reklamuar vazhdimisht. "Udhëheqësit botërorë po qeshin me Donald Trumpin", tha ajo.

"Unë u rrita si një fëmijë i klasës së mesme, nga një nënë punëtore e cila punoi dhe kurseu dhe ishte në gjendje të blinte shtëpinë tonë të parë kur isha adoleshente. Këto janë vlerat që unë sjell në rëndësinë e pronësisë së shtëpisë, duke e ditur se jo të gjithëve u jepen 400 milionë në një pjatë argjendi dhe më pas të falimentosh gjashtë herë", shtoi Harris, duke iu referuar Trumpit.

Trump shpejt mohoi se i ishin dhënë 400 milionë dollarë, duke thënë se atij iu dha "një pjesë e vogël e tyre" dhe se vazhdoi ta ndërtojë atë "në shumë e shumë miliarda dollarë". Ai shumë më herët në debat e kritikoi Harrisin dhe babain e saj si "marksistë", duke thënë se nënpresidentja e ShBA-së dhe presidenti Joe Biden "e urrejnë vendin tonë".

Ish-presidenti u tërhoq nga komentet e mëparshme në të cilat ai pranoi humbjen e tij zgjedhore të vitit 2020, duke thënë se ai i bëri komentet në mënyrë sarkastike, një pretendim i sfiduar nga moderatori David Muir.

"Ju e dini që ne kemi thënë se 'humbëm për një qime'. Kjo u tha me sarkazëm. Ka kaq shumë prova", tha Trump.

Harris u hodh shpejt, duke e quajtur sfiduesen e saj si deluziv dhe duke thënë se "populli amerikan meriton më mirë".

"Donald Trump u shkarkua nga 81 milionë njerëz, kështu që le të jemi të qartë për këtë, dhe është e qartë se ai po e kalon një kohë shumë të vështirë për ta përpunuar këtë, por ne nuk mund të përballojmë të kemi një president të Shteteve të Bashkuara që përpiqet, siç ka bërë në të kaluarën, për të përmbysur vullnetin e votuesve në zgjedhje të lira dhe të ndershme", tha ajo.

Me sa duket, duke u ndier të sigurt pas përfundimit të debatit, fushata e Harrisit sfidoi Trumpin për një përballje të dytë.

"Nën dritat e ndezura, populli amerikan duhet të shohë zgjedhjen me të cilën do të përballet këtë vjeshtë në kutinë e votimit: midis ecjes përpara me Kamala Harrisin ose kthimit prapa me Trumpin", tha në një deklaratë kryetarja Jen O'Malley Dillon. "Nënpresidentja Harris është gati për një debat të dytë. A është Donald Trump?", shtoi ajo.