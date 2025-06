Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, e ka pritur në takim homologen nga Shqipëria, Elisa Spiropalin, duke u shprehur se këto dy vende kanë marrëdhënie të mëdha bashkëpunimi.

Për procesin e dialogut me Serbinë, kryetari i Kuvendit Konjufca ka thënë se Kosova gjithmonë është diskriminuar dhe nuk është trajtuar si palë e barabartë.

Ai ka shtuar para mediave se diskriminimi ka qenë që nga 2011-ta kur ka nisur procesi negociator.

"Gjithçka që ka pasur përmbajtje procesi negociator nga 2011 kur ka nisur deri te Marrëveshja e Ohrit që ishte marrëveshja e fundit në këtë proces, reagimet, qëndrimet dhe pozicionimet e BE-së dhe të institucioneve ndërkombëtare karshi kësaj që nënshkruam në relacion me Kosovën dhe Serbinë nuk janë të barabarta. Janë standarde të dyfishta e këtë do ta them gjithmonë dhe fuqishëm. Kosova është diskriminuar, po përjeton padrejtësi në këtë proces", ka deklaruar kreu i Kuvendit.

Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka thënë se në Kosovë ndihet si në shtëpinë e saj dhe ka thënë se Kosova është prioritet kombëtar i Shqipërisë.

Ajo ka folur edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Ka thënë se duhet medoemos të ketë si rezultat nënshkrimin e një marrëveshjeje të detyrueshme ligjore që mundëson njohjen e ndërsjellë.

"Dialogu Kosovë-Serbi në koordinim të plotë me partnerët tanë strategjik ShBA-në e BE-në, duhet të ketë medoemos si rezultat nënshkrimin e një marrëveshjeje të detyrueshme ligjërisht që mundëson njohjen e ndërsjellë, anëtarësimin e Kosovës në OKB e BE, si dhe trajtimin e drejtë të minoriteteve konform kushtetutës. Është proces i gjatë, por herët a vonë në fund të tunelit do të ketë medoemos një dritë, që do të dëshmojë realitetin e pakthyeshëm gjeopolitik – republikën më të re evropiane të Kosovës", ka thënë Spiropali.

Ajo ka thënë se në Tiranë është bindja e palëkundur se Kosova do ta përmbyllë këtë proces me vizion euroatlantik, si partner serioz e i fortë për partnerët strategjikë.