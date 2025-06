Gjuetia me hark po merr një interes të madh në Lojërat e 5-ta Botërore të Nomadëve që mbahen në Kazakistan, tha të mërkurën kreu i Federatës Turke të Gjuajtjes Tradicionale.

Cengiz Toksoz tha për Anadolu se ngjarjet tradicionale turke të gjuajtjes me hark, të cilat janë të listuara në Listën e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të UNESCO-s, ndiqen me shumë interes në Kazakistan, duke përfshirë lojërat njëjavore, të cilat do të përfundojnë të shtunën.

"Atletët që garojnë në gjuajtjen tradicionale me hark kanë ndihmuar në promovimin e Türkiyes duke veshur veshje që pasqyrojnë motive dhe tradita turke," tha Tokgoz.

Qëllimi i tyre nuk është vetëm të gjuajnë shigjeta, por edhe të shfaqin veshjet që ata dizajnojnë, të cilat mishërojnë traditat dhe modelet turke, dhe të shërbejnë si ambasadorë kulturorë, tha ai.

Togsoz shtoi se ata përfaqësojnë me krenari Türkiyen me një delegacion prej 10 sportistësh që u kualifikuan për të garuar pas kualifikimeve kombëtare rigoroze.

"Aktualisht, ne qëndrojmë si një nga federatat me rritje më të shpejtë në vend, me mbi 21.000 atletë të licensuar dhe më shumë se 700 klube të regjistruara. Si federatë, ne vazhdojmë punën tonë pa pushim për të sjellë gjuajtjen me hark për më shumë njerëz".

E mbajtur që nga viti 2014, ngjarja përfshin gjithashtu sporte tradicionale si kalërimi, mundja dhe gjuetia.