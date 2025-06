Austria dhe Greqia kanë riafirmuar qëndrimin e tyre të përbashkët në trajtimin e migracionit në Bashkimin Evropian (BE).

Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në Vjenë me kancelarin austriak Karl Nehammer, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, falënderoi Austrinë për mbështetjen politike dhe diplomatike të Greqisë, si dhe për dërgimin e rojeve kufitare për t’u marrë me fluksin e emigrantëve të parregullt.

Duke pohuar se kufijtë e Greqisë janë gjithashtu të BE-së, Mitsotakis theksoi uljen e ndjeshme të numrit të emigrantëve të parregullt nëpërmjet Detit Egje në pesë vitet e fundit.

“Kjo gjendje është rezultat i mbrojtjes sonë efektive të kufijve”, tha ai, duke shtuar se Greqia do të vazhdojë të ndërtojë një mur në kufirin me Türkiyen për të parandaluar hyrjen e emigrantëve të parregullt.

“Nuk është e mundur që trafikantët e mjerë të përcaktojnë se kush hyn në BE. Ky është një vendim që duhet të merret nga vetë vendet anëtare të BE-së”, shtoi ai.

Nehammer, nga ana e tij, tha se bashkë me kryeministrin grek e dinë se sa e rëndësishme është të vazhdohet me vendosmëri lufta kundër emigracionit të paligjshëm, pikërisht “sepse e kuptojmë kaq mirë çështjen dhe jemi dakord me njëri-tjetrin”.

Duke theksuar se Austria do të vazhdojë të avokojë për më shumë mbështetje evropiane për Greqinë në trajtimin e emigracionit të parregullt, Nehammer tha se “kur Greqia mbron kufijtë e jashtëm, mbron edhe kufijtë e Austrisë”.

Lidhur me diskutimet në Gjermani për emigrimin e parregullt, Nehammer theksoi se shumë nga masat që konsiderohen të zbatohen tashmë janë në Austri.

“Ne do të mbështesim nëse Gjermania miraton një qëndrim më të ashpër në lidhje me emigracionin e parregullt, duke përfshirë zbatimin e dëbimeve”, tha ai.