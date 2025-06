Senatorja amerikane Patty Murray dhe anëtarja e Dhomës së Përfaqësuesve Pramila Jayapal në letrën e tyre drejtuar presidentit amerikan Joe Biden kërkuan "hetim të pavarur nën udhëheqjen e ShBA-së" për vrasjen e turko-amerikanes Ayşenur Ezgi Eygi, e cila ditë më parë u vra nga ushtarët izraelitë.

Demokratja Jayapal, anëtare e Dhomës së Përfaqësuesve të ShBA-së, ka bërë një deklaratë me shkrim në lidhje me letrën që ka firmosur me senatoren Murray. Në letrën që Murray dhe Jayapal i kanë dërguar presidentit Biden dhe sekretarit të shtetit Antony Blinken thuhet se përgjegjësit për vrasjen e Eygit duhet të mbajnë përgjegjësi.

Të dy emrat që janë përfaqësuesit e Kongresit të rajonit të Uashingtonit në të cilin jeton Eygi thanë në letrën e përbashkët se nuk e shohin të mjaftueshëm hetimin e Izraelit dhe theksojnë se "Për këtë arsye nën udhëheqjen FBI-së ne kërkojmë hetim urgjent, transparent, të besueshëm, gjithëpërfshirës dhe të pavarur të ShBA-së".

Dy anëtarët e Kongresit kërkuan gjithashtu që rezultatet e hetimit të pavarur të udhëhequr nga ShBA-ja të dokumentohen në mënyrë të qartë dhe t'i paraqiten familjes së Eygit me shkrim.

Duke përmendur edhe emrat e shtetasve të tjerë amerikanë të vrarë më parë nga ushtarët izraelitë, Jayapal dhe Murray theksuan se edhe Rachel Corrie e cila u vra në vitin 2003, jetonte gjithashtu në shtetin e Uashingtonit dhe se ajo u vra pa arsye dhe padrejtësisht.

Ayşenur Ezgi Eygi (26) humbi jetën pasi u qëllua në kokë si pasojë e zjarrit të hapur nga një snajper izraelit gjatë një demonstrate antipushtuese të mbajtur në qytetin Beita të qytetit Nablus të Bregut Perëndimor të pushtuar më 6 shtator.