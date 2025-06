Mbretëria e Bashkuar thuhet se ka rënë dakord të lejojë Ukrainën të përdorë raketat Storm Shadow të furnizuara nga britanikët Storm Shadow, për sulme me rreze të gjatë - thellë në territorin rus, sipas një raporti nga The Guardian të enjten.

Duke cituar zyrtarë të paidentifikuar të Mbretërisë së Bashkuar, raporti sugjeron se ky ndryshim i rëndësishëm në politikë është bërë me dyer të mbyllura, megjithëse nuk pritet asnjë njoftim zyrtar publik.

Vendimi vjen mes diskutimeve të vazhdueshme midis Kievit dhe aleatëve të tij perëndimorë rreth kufizimeve të vendosura në përdorimin e armëve me rreze të gjatë.

Ukraina ka pohuar prej kohësh se, kufizime të tilla limitojnë aftësinë e saj për të mbrojtur veten dhe për t'u rikthyer kundër forcave ruse.

Megjithatë, Uashingtoni ka qenë i kujdesshëm për të lejuar Ukrainën të synojë thellë brenda Rusisë, nga frika se mund të përshkallëzojë më tej konfliktin.

Gjatë një konference të përbashkët shtypi në Kiev të mërkurën, Sekretari i Shtetit i ShBA-së, Antony Blinken, si dhe Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lammy, përsëritën se Rusia mban përgjegjësinë për përshkallëzimin e luftës.

Blinken, i cili shmangu adresimin e drejtpërdrejtë të çdo ndryshimi në politikën amerikane në lidhje me sulmet me rreze të gjatë, deklaroi se ShBA-ja e ka përshtatur strategjinë e saj "që nga dita e parë" dhe mbetet e hapur për ta bërë këtë.

Ai nuk komentoi mbi përdorimin e mundshëm të raketave Storm Shadow nga Ukraina.

Koha e vizitës së Blinken dhe Lammy-t në Kiev – pas konfirmimit të Uashingtonit se Irani i ka dorëzuar Rusisë raketa balistike – i shton më shumë rëndësi takimit.

Blinken e përshkroi furnizimin e ri të armëve për Moskën - si i siguron Rusisë "aftësi dhe fleksibilitet shtesë", në luftën e saj të vazhdueshme kundër Ukrainës.

Ndërsa nuk kishte asnjë konfirmim të qartë nga Blinken për një ndryshim në politikën e ShBA-së në lidhje me sulmet me rreze të gjatë, raporti nga The Guardian vuri në dukje se një vendim i tillë mund të merret në heshtje.

Zyrtarët e Mbretërisë së Bashkuar besojnë se vizita në Kiev nga diplomatët e lartë të ShBA-së dhe Britanisë së Madhe ka të ngjarë të mos kishte shkuar përpara pa një nivel marrëveshjeje për zgjerimin e aftësive të Ukrainës me raketat Storm Shadow.