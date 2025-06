Policia e Kosovës ka hasur në pamflete në veri të Mitrovicës me përmbajtje të urrejtjes dhe përçarjes.

Këtë e ka konfirmuar për KosovaPress zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut Veton Elshani.

“Konfirmojmë se në disa lokacione në veri të vendit kemi has në pamflete me përmbajtje të urrejtjes dhe me urdhër të Prokurorisë Speciale rasti iniciohet si nxitje e urrejtjes dhe përçarjes”, tha Elshani.

Sipas tij, deri tani nuk ka persona të dyshuar e as të arrestuar.

“Policia po punon në drejtim të ndriçimit të rastit”, tha Elshani. Pamfletet në fjalë u shfaqen në vende të ndryshme në Mitrovicë, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaviq dhe në të shkruhej “Të gjithë jemi Millana dhe vëllezër nga Banjska, ju okupatorë në ne zgjoni egërsinë, ju presim në veri”.