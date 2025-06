Numri i automjeteve plotësisht elektrike në Norvegji ka tejkaluar për herë të parë veturat me benzinë.

Një deklaratë nga Federata Norvegjeze e Rrugëve (OFV) thotë se nga 2,8 milionë makina private të regjistruara në vend deri më 16 shtator, 754.303 ishin plotësisht elektrike dhe 753.905 ishin me benzinë.

Shtohet se numri i automjeteve me naftë në vend vijon të ulet.

"Ky është një ndryshim historik: tani ka më shumë automjete elektrike se sa benzinë ​​në rrugët norvegjeze," tha ai.

Drejtori i OFV-së Oyvind Solberg Thorsen tha se kjo është një ngjarje historike dhe një pikë kthese që shumë pak njerëz mund ta kishin parashikuar dhjetë vjet më parë.

Ai vuri në dukje se elektrifikimi i makinave private në Norvegji vazhdon me ritme të larta dhe se vendi po bën hapa të rëndësishëm për t'u bërë vendi i parë në botë që do të ketë një flotë të dominuar nga automjetet elektrike.

“Megjithatë, do të duhet pak kohë sepse në vend ka ende një milion automjete të regjistruara pasagjerësh me motor nafte. Duke parë shkallën aktuale të ndryshimit të flotës së automjeteve të pasagjerëve, mund të themi se do të kemi më shumë automjete elektrike se sa me naftë në vitin 2026”, tha Thorsen.

Sipas parashikimeve të OFV-së, numri i makinave private në vend do të rritet nga 2,8 milionë në 3,1 milionë deri në vitin 2030.