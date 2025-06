Përkufizimi i termit luftë tani nuk përcaktohet më vetëm në diplomacinë tradicionale apo veprimet ushtarake – ajo po zhvillohet gjithashtu edhe në internet.

Përpos luftës gjenocidale në Gaza, Izraeli kësaj here ka përdorur hapësirën digjitale si armë, duke tentuar të sulmojë reputacionin e një prej organizatave më të rëndësishme dhe të vetme që operon në ndihmë të palestinezëve në Gaza.

Qeveria izraelite është akuzuar për blerjen e reklamave të Google për të diskredituar dhe zhvlerësuar një nga organet e OKB-së, Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punën për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt (UNRWA) dhe UNRWA USA me synim dekurajimin e donacioneve që janë e vetmja ndihmë që arrin tek palestinezët e zhvendosur në Gaza.

Sipas një raporti të publikuar nga Wired, reklamat hedhin pretendime se organizata nuk është e besueshme për shkak të lidhjeve të saj të supozuara me Hamasin.

Nga maji deri në korrik, reklamat dezinformuese izraelite për UNRWA-në u shfaqën në 44 për qind të rasteve gjatë kërkimeve të lidhura me këtë temë, ndërsa reklamat e UNRWA USA u shfaqën në vetëm 34 për qind të rasteve, sipas analitikave nga llogaria Google Ads e UNRWA USA.

Pjesërisht për shkak të reklamave të kërkimit në Google të vetë UNRWA USA, donacionet për organizatën ishin rritur pasi Izraeli nisi një luftë në shkallë të gjerë në Gaza për të mposhtur Hamasin, në proces duke shkaktuar një krizë ushqimi dhe strehimi.

Por, duke blerë reklama për kërkime për "UNRWA" dhe "UNRWA USA", qeveria izraelite tani duket se synon të tërheqë donatorë të mundshëm në një faqe interneti plot me pretendime se pse nuk mund t'i besohet UNRWA-s.

Dezinformata “shkatërruese”

UNRWA-ja e quajti strategjinë e Izraelit për promovimin e dezinformatave të supozuara "shkatërruese".

Philippe Lazzarini, Komisioneri i Përgjithshëm të UNRWA-s, i përkufizoi këto përpjekje të qëllimshme për përhapjen e dezinformatave, të cilat sipas tij duhet të ndalen dhe të hetohen.

Ndërkaq, ai tha se kompanitë duke përfshirë platformat e rrjeteve sociale vazhdojnë të bëjnë fitime përmes përhapjes së dezinformatave.

“Nevojiten më shumë rregullore për të luftuar dezinformimin dhe gjuhën e urrejtjes”, reagoi Lazzarani në një postim në X.

Kurse, përshtypja e Mara Kronenfeld, Drejtoresha ekzekutive e UNRWA USA, ishte se Izraeli donte të njolloste dhe të ndërpriste donacionet për UNRWA USA.

Wired raportoi se kjo lëvizje u vu re nga Kronenfeld, e cila po kërkonte në google emrin e organizatës jofitimprurëse që ajo drejton dhe në krye të rezultateve të kërkimit për organizatën e saj ajo pa një reklamë befasuese.

Kronenfeld tregoi për Wired se reklama shfaqej si një promovim nga agjencia e OKB-së, por lidhja drejtohej në një faqe interneti të qeverisë izraelite.

Përveç reklamave të kërkimit, Izraeli ka transmetuar video reklama në ShBA përmes Google që thonë se "UNRWA-ja është e pandashme nga Hamasi" dhe se "vazhdon të punësojë terroristë".

“Ka një fushatë tepër të fuqishme për të çmontuar UNRWA-n,” thotë shefja ekzekutive e UNRWA USA. “Dua që publiku të dijë se çfarë po ndodh dhe natyrën tinëzare të saj, veçanërisht në një kohë kur jetët e civilëve janë nën sulm në Gaza”.

Ndërkaq, politikanët izraelitë kanë hedhur pretendime të rënda ndaj UNRWA-s dhe punonjësve të saj.

Zëdhënësi i qeverisë izraelite David Mencer e quajti kreun e agjencisë së refugjatëve palestinezë (UNRWA) një "simpatizant të terrorizmit".

“Ai [Lazarini] është një nga njerëzit e këqij. Një simpatizant terrorist. Një nxitës për vrasjen e hebrenjve. Një gënjeshtar”, deklaroi ai.

Kurse, ministri i Jashtëm i Izraelit Israel Katz ka deklaruar se “Nuk ka vend për UNRWA-në në Gaza! UNRWA-ja është problem, jo zgjidhja! UNRWA-ja shërben si krah i organizatës terroriste Hamas!”

UNRWA merr masa

Prej dekadash zyrtarët izraelitë e kanë akuzuar UNRWA-n si një front për Hamasin dhe i kanë kërkuar qeverive të tilla si ShBA të ndalojnë financimin e agjencisë.

Në kohën kur Kronenfeld u përball me reklamat, Izraeli kishte akuzuar 12 punonjës të UNRWA-s për pjesëmarrje në sulmin e grupi të Hamasit në Izrael tetorin e kaluar.

Nisur nga kjo akuzë, Shtetet e Bashkuara kanë ndërprerë fondet për UNRWA-në që nga janari, ndërsa vende të tjera që i ndërprenë dollarët agjencisë këtë vit, përfshirë Gjermaninë dhe Zvicrën, u zotuan të rihapin degën.

Dëmet e dezinformatave

Në deklaratat e stafit të UNRWA-s thuhet se ndikimi i fushatës së Izraelit është i vështirë të përllogaritet.

Kronenfeld thotë se organizata e saj mblodhi mbi 32 milionë dollarë nga rreth 73.000 donatorë në vitin 2023, nga rreth 5 milionë dollarë nga afro 5.700 donatorë një vit më parë.

Megjithatë, organizata jofitimprurëse ka shpenzuar dhjetëra mijëra dollarë, përveç kohës së stafit, duke u përpjekur të tejkalojë Izraelin për vendet e reklamave të kërkimit në Google.

Sidoqoftë, UNRWA USA mblodhi po aq para në gjysmën e parë të këtij viti sa në të gjithë vitin 2023. 78.000 donatorët e saj këtë vit janë një rekord për organizatën, e themeluar në 2005.

Kabina e Google thotë se nuk ka pasur shkelje të politikave të tyre

Deri në maj, sipas pamjeve të ekranit të raportuar nga WIRED, Izraeli kishte kthyer në promovimin e të njëjtës përmbajtje, por me fjalë të modifikuara - "Kompromisi neutraliteti i UNRWA", "Izraeli zbulon çështjet e UNRWA" dhe "Izraeli mbron për praktika humanitare më të sigurta dhe transparente"—që më qartë parashikoi se çfarë do të merrnin përdoruesit nëse do të klikonin.

Kronenfeld pretendon se këto reklama shkelin politikat e Google kundër "bërjes së pretendimeve që janë dukshëm të rreme dhe mund të minojnë ndjeshëm pjesëmarrjen ose besimin në një proces zgjedhor ose demokratik". Ajo gjithashtu beson se reklamat shkojnë kundër politikës së Google që ndalon përdorimin e markave tregtare të dikujt tjetër "në një mënyrë konfuze ose mashtruese".

Ndërsa, Kabina e Google thotë se shembujt e reklamave anti-UNRWA të Izraelit nga janari dhe maji, të cilat u raportuan nga WIRED, nuk shkelin politikat e kompanisë.