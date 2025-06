300 trupa britanike zbarkojnë në Kosovë për stërvitje me KFOR-in

Sipas KFOR-it, stërvitjet e përbashkëta me kontingjentin britanik, i cili do të qëndrojë përkohësisht në Kosovë, do të fillojnë nga sot dhe do të zgjasin deri në fund të muajit tetor.