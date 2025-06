Në kryeqytetin e Türkiyes, Ankara, një ekip prej 60 mjekësh profesionistë ndau me sukses binjaket e ngjitura 11-muajsh nga Pakistani pas operacioneve komplekse me dy faza që zgjatën rreth 14 orë.

Familjarët e vajzave binjake, Mirha dhe Minal, të lindura me koka të ngjitura, në pamundësi për të gjetur trajtimin e duhur në vendin e tyre, Pakistan, drejtuan thirrje nëpër shtetet e tjera për të gjetur nje zgjidhje.

Lutja e familjes për ndihmë tërhoqi vëmendjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan.

Presidenti Erdoğan u sigurua që trajtimi i foshnjave të kryhej në Türkiye, ndërsa binjaket mbërritën në Ankara në maj dhe u vendosën nën mbikëqyrje të ngushtë mjekësore në spitalin e qytetit Bilkent.

Ndarja u krye në dy faza ndërhyrjesh. Ekipi kirurgjik drejtohej nga neurokirurgu pediatrik Owase Jeelani nga Londra, së bashku me mjekët turq dr. Harun Demirci dhe dr. Hasan Murat Ergani.

Operacioni i fundit 14-orësh u zhvillua më 19 korrik, duke ndarë me sukses binjaket.

Dr. Aziz Ahmet Surel nga spitali i qytetit Bilkent theksoi rëndësinë e operacionit, duke vënë në dukje transferimin e suksesshëm të njohurive dhe ekspertizës midis ekipeve mjekësore turke dhe britanike.

Sfati mjekësor bën të ditur se foshnjat kishin disa probleme me lëvizjet e duarve për shkak të gjendjes së tyre të bashkuar. Por, pas operacionit, neurologët, fizioterapistët dhe specialistët e neurozhvillimit i zgjidhën këto çështje dhe fëmijët tani po lëvizin shumë mirë.

Duke dhënë detaje mbi procesin, mjeku Ergani tha: "Për të parandaluar mungesën e indeve pas ndarjes, fillimisht kryem operacionin e zgjerimit të indeve me balon. Ne vendosëm një material në kokat e tyre që u zgjerua gradualisht, duke rritur indet për rreth dy muaj".

Ergani përshkroi edhe planifikimin e përpiktë për operacionin e dytë për ndarjen e binjakëve.

"Kur i ndamë foshnjat, indi për të mbuluar trurin ishte vendimtar sepse truri i tyre do të ekspozohej. Çdo ndërlikim mund të dëmtojë fëmijët, kështu që ne e planifikuam me shumë kujdes. Më 19 korrik, ne ndamë me sukses binjakët, duke ndarë indet", tha ai, duke e përshkruar si "një nga momentet më të paharrueshme të jetës" momentin kur operacioni u realizua me sukses.

Familja pakistaneze i shpreh mirënjohje të thellë presidentit Erdoğan

Prindërit e binjakëve, Rehan Ali dhe Nazia Parveen, shprehën mirënjohjen e tyre të thellë për presidentin Erdoğan, ekipin mjekësor dhe të gjithë stafin e përfshirë në trajtimin e fëmijëve të tyre.

"Ne jemi shumë të lumtur dhe borxhli ndaj të gjithë atyre që kontribuan", tha Ali, duke shtuar se shpresojnë të takohen me presidentin Erdoğan për ta falënderuar personalisht.

Familjes në Pakistan iu tha se trajtimi nuk mund të bëhej. Pas kësaj, ata kontaktuan mjekun Jeelani në Londër dhe i dërguan foto të binjakëve dhe raporte mjekësore.

"Pas shqyrtimit të tyre, Jeelani na tha se operacioni i ndarjes ishte i mundur. Megjithatë, na mungonin mjetet financiare për operacion në Mbretërinë e Bashkuar. Jeelani më pas kontaktoi presidentin Erdoğan, shpjegoi situatën tonë dhe falë tij u bënë marrëveshjet e nevojshme dhe ne u sollëm këtu", shtoi Ali.

Ministri turk i Shëndetësisë, Kemal Memişoğlu ka vizituar gjithashtu së fundmi binjakët për të kontrolluar shëndetin e tyre dhe për të përcjellë urimet e tij.

Operacione që ndryshojnë jetën për fëmijët në mbarë botën

Duke folur për operacionet, Jeelani vlerësoi përpjekjet e Türkiyes, duke thënë: "Fëmijët janë në pjesë të ndryshme të botës. Ata nuk kanë ndihmë. Nga aty ku janë, na kontaktojnë në pjesën tjetër të botës. Ne pastaj kontaktuam me Türkiyen, e populli dhe shteti i Türkiyes tha 'Po, ne do të ndihmojmë'. Dhe më pas sollëm njerëz nga pjesë të ndryshme të botës në Ankara, bëmë operacione komplekse dhe më pas sollëm një rezultat të bukur".

Ai theksoi se kjo është një histori më e madhe që flet për unitetin global.

"Një falënderim i madh, shumë i madh për Türkiyen. Një falënderim i madh për Ministrinë e Shëndetësisë, mjekët dhe infermierët dhe të gjithë në Türkiye që ndihmuan në mbështetjen e kësaj pune. Është një shembull se si duhet t'i bëjmë gjërat," u shpreh ai.