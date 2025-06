Zonja e parë turke Emine Erdogan do të takohet me homologët e saj botërorë për diskutime të gjera gjatë vizitës së saj në ShBA për seancat vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, sipas burimeve nga Presidenca turke.

Emine Erdoğan do t'i bashkohet presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan në qytetin e New Yorkut nga kjo e shtunë deri të mërkurën e ardhshme për të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.

Gjatë vizitës së saj, Erdoğan do të presë një sërë ngjarjesh dhe do të angazhohet në takime dhe pritje dypalëshe me bashkëshortet e liderëve që marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme.

Erdoğan mbështet plotësisht përpjekjet për të siguruar që tradita e pasur e familjes turke të pajave të dasmave të mos harrohet dhe që ajo të përcillet si një trashëgimi e vlefshme për brezat e ardhshëm.

Ajo do të prezantojë një program të titulluar "Thesaret e nuses: Një udhëtim nëpër pajët osmane dhe anadollake", në Shtëpinë Turke në New York, selia e pranisë diplomatike të Turkiyes në qytet.

Erdoğan, e cila ka lidhje të gjata me kontinentin afrikan dhe vazhdon përpjekjet e saj për të promovuar kulturën e kuzhinës së kontinentit, do të takohet me homologët e saj në një program të titulluar "Shijet e Afrikës: Një festë e kulturës, kuzhinës dhe miqësisë", e cila gjithashtu do të mbahet në Shtëpinë Turke.

Emine Erdoğan ka udhëhequr gjithashtu bashkëpunime në lidhje me modelin e "familjes mbrojtëse", i cili ka marrë vlerësime nga shumë vende, veçanërisht Azerbajxhani dhe Uzbekistani.

Ajo gjithashtu do të marrë pjesë në një program sipas modelit në selinë e UNICEF-it, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët.

Zonja e Parë turke po ashtu ka bërë thirrje vazhdimisht për veprim kundër efekteve të ndryshimeve klimatike dhe ndotjes së mjedisit, nga ku projekti në të cilën udhëheq “Zero Waste” ka fituar vlerësim në mbarë botën dhe ka marrë çmime ndërkombëtare.

Ajo pritet të takohet edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres.

Pas takimeve dhe diskutimeve, bashkëshortet e liderëve dhe përfaqësuesit e lartë të vendeve pritet të nënshkruajnë një deklaratë të vullnetit të mirë të mbetjeve globale zero të udhëhequr nga Erdoğan.

Në vitin 2022, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi njëzëri një rezolutë mbi iniciativën e mbeturinave zero të paraqitur nga Türkiye, duke shpallur 30 Marsin Ditën Ndërkombëtare të Mbetjeve Zero.