Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdogan, tha se një Türkiye në rritje dhe e fortë është pengesë për lobet e armëve, lobet e kaosit, tregtarët e gjakut që ushqehen me lotët e të shtypurve.

Në aeroportin “Ataturk” në Istanbul u mbajt ceremonia e ndarjes së gjithsej 7.204 automjeteve për forcat turke të sigurisë, ku të pranishmëve iu drejtua presidenti turk Erdoğan.

Erdoğan tha se 5.001 automjete do të përdoren nga oficerët e policisë së Drejtorisë së Sigurisë, ndërsa 2.203 automjete do të përdoren nga xhandarmëria dhe se kjo do të përmirësojë më tej luftën kundër terrorizmit dhe krimit në të gjithë Türkiye.

"Ne po rinovojmë automjetet e vjetruara që janë në inventarin e Drejtorisë sonë të Përgjithshme të Sigurisë dhe Komandës së Përgjithshme të Xhandarmërisë", tha Erdoğan.

Erdoğan tha se gjatë vitit 2024, forcat turke të sigurisë kanë kryer gjithsej 35.500 operacione kundër organizatave terroriste, duke përfshirë PKK, FETO, DHKP/C dhe DAESh.

“Ne nuk u kemi lënë asnjë hapësirë ​​organizatave terroriste për të marrë frymë brenda dhe jashtë kufijve tanë”, tha Erdoğan.

Duke vënë në dukje rëndësinë e investimit dhe zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, Erdoğan tha se kjo u demonstrua nga sulmet e fundit duke shpërthyer pejxherat dhe pajisjet me valë në Liban. Ai shtoi se këto ishin sulme terroriste kibernetike.

“Ne nuk mund të bëjmë as kompromisin më të vogël për paqen në Türkiye. Ne jemi jashtëzakonisht të vendosur dhe elastik për këtë çështje. Kushdo që prish paqen dhe prish rendin publik do të përballet me grushtin e çelikut të shtetit tonë në dorezën e tij prej kadifeje”, tha Erdoğan.

Presidenti turk Erdoğan tha gjithashtu se Republika në rritje dhe e fortë e Türkiyes dhe udhëheqja e saj vendimtare po shqetësojnë disa qarqe.

“Ne shqetësojmë ata që ëndërrojnë tokën e premtuar dhe ata që duan të nisin rrotat e vjetra të kolonizimit dhe shfrytëzimit. Ne shqetësojmë lobet e armëve, lobet e kaosit, tregtarët e gjakut që ushqehen me lotët e të shtypurve”, tha Erdoğan.