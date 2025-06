Asambleja e Përgjithshme e 79-të e Kombeve të Bashkuara, e cila konsiderohet si një nga ngjarjet më të mëdha diplomatike në botë dhe që mbledh liderët e vendeve anëtare, do të nisë në Nju Jork.

Kamerunasi Philemon Yong do të kryesojë diskutimet e 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, të cilat do të hapen nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres.

Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së pritet të marrin pjesë 133 krerë shtetesh dhe qeverish, 3 nënpresidentë, 80 zëvendëskryeministra dhe 45 ministra.

Presidenti Erdoğan që përfaqëson Türkiyen, do të flasë në ditën e parë

Brazili mban fjalimin e parë pas presidentëve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, një traditë që ruhet që nga viti 1955. Pas Brazilit fjalën e do ta ketë ShBA-ja.

Duke përfaqësuar Türkiyen në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të mbajë fjalimin e tij në rendin e tretë në ditën e parë.

Erdoğan, i cili do t'i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për herë të 14-të, pritet të tërheqë vëmendje të veçantë për situatën në Rripin e Gazës në fjalimin e tij.

Pritet që presidenti Erdoğan të kërkojë nga vendet anëtare të qëndrojnë kundër sulmeve të Izraelit.

Krizat që shtrihen nga Gaza në Haiti

Liderët bëhen bashkë këtë vit, si pothuajse çdo vit, në një kohë kur rritet numri i krizave, konflikteve dhe luftërave.

Për këtë arsye, kriza të ndryshme si Gaza, Ukraina, Sudani dhe Haiti pritet të jenë në axhendën e liderëve.

Mendohet se liderët do të fokusohen veçanërisht te Rripi i Gazës, të cilën OKB-ja e përkufizon si "ferr në tokë".

Përveç theksimit të armëpushimit në Gaza, vendet anëtare pritet të nxjerrin në pah shkeljen e ligjit ndërkombëtar nga Izraeli dhe rezolutat e OKB-së si dhe vështirësitë e dërgimit të ndihmës humanitare në rajon.

Është ndër parashikimet e përgjithshme që liderët do ta sjellin çështjen në rend dite për të parandaluar rrezikun e luftës rajonale pasi Izraeli, i cili konsiderohet përgjegjës për shpërthimin e pajisjeve të komunikimit në Liban, intensifikon sulmet e tij.

Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas, pritet të mbajë fjalimin e tij mëngjesin e 26 shtatorit dhe kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, pritet të mbajë fjalimin e tij pasdite.

Tema kryesore është "Të mos lëmë askënd prapa"

Tema kryesore e diskutimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të këtij viti është "Të mos lëmë askënd pas: Paqja, zhvillimi i qëndrueshëm dhe dinjiteti njerëzor".

"Rendi i sotëm global është jofunksional për të gjithë, në thelb jofunksional për askënd", tha në një deklaratë Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres.

Për këtë arsye, në agjendën e liderëve pritet të jetë çështja e reformës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe arkitekturës financiare ndërkombëtare.

Krahas javës së nivelit të lartë, "Samiti i së ardhmes" që do të mbahet para Asamblesë së Përgjithshme do të diskutojë përshtatjen e organizatave ndërkombëtare ekzistuese ndaj sfidave aktuale si dhe do të diskutohet lufta kundër ndryshimeve klimatike.

Udhëheqësit pritet të konsultohen për çështje të ndryshme si qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, rezistenca antimikrobike dhe çarmatimi bërthamor.

Kastro foli 296 minuta, Gadafi foli 100 minuta

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme janë mbajtur në OKB, e cila u krijua për herë të parë me 51 anëtarë, që nga viti 1946.

Liderët pritet të kufizojnë fjalimet e tyre në 15 minuta dhe të prekin temën kryesore, por shumë liderë nuk respektojnë kufizimet, duke bërë që të shfaqen imazhe interesante në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Një nga kujtimet më interesante në AP të OKB-së të mbajtura për 78 vjet është se presidenti kuban foli për 296 minuta në vitin 1960 dhe më pas lideri libian Muammar Gaddafi foli për 100 minuta në vitin 2009 dhe grisi një faqe të Kartës së OKB-së.

Grushti i ish-presidentit të Bashkimit Sovjetik, Nikita Hrushov, që goditi tryezën me këpucën i zemëruar gjatë fjalimit të Filipineve në vitin 1960, është ndër momentet e jashtëzakonshme në historinë e AP-OKB-së.

Në fjalimin e bërë nga ish-presidenti i Venezuelës, Hugo Chavez në vitin 2006, ish-presidenti i ShBA-së, George W. Bush, i cili doli në podium një ditë para tij, u përshkrua si "djall".

Ndërsa pjesëmarrja e kryeministres së atëhershme të Zelandës së Re, Jacinda Ardern, në AP të OKB-së me foshnjën e saj 3-muajshe në 2018 mbetet e paharrueshme, deklarata e ish-presidentit amerikan Donald Trump në 2017 se ai do të "shkatërronte Korenë e Veriut nëse do të duhej" është si një nga fjalimet e rralla.

AP e OKB-së shpesh sheh delegacione që braktisin fjalimet që "nuk u pëlqejnë".