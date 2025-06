Ministri i Jashtëm i Ukrainës Andrii Sybiha shprehu të hënën interesin për thellimin e lidhjeve me vendet e Azisë Qendrore.

"Ukraina është e interesuar në thellimin e lidhjeve me vendet e Azisë Qendrore", tha Sybiha në X pas bisedimeve me homologun e tij Kirgistan Jeenbek Kulubaev në Nju Jork, ku të dy diplomatët mbërritën përpara sesionit të 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së që do të nisë të martën.

Sybiha tha se ata diskutuan mënyrat për të zhvilluar marrëdhëniet dhe dialogun dypalësh dhe forcimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik midis Ukrainës dhe Kirgistanit.

Ai zhvilloi gjithashtu bisedime të veçanta me homologët e tij argjentinas dhe afrikano-jugor. Ukraina dhe Kirgistani vendosën zyrtarisht marrëdhënie diplomatike në shtator 1992.