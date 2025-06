Ekonomia e sektorit privat të Gjermanisë u tkurr më tej në shtator, duke shënuar rënien më të madhe në shtatë muaj, sipas një raporti nga ofruesi i të dhënave S&P Global të publikuar të hënën.

Aktiviteti i biznesit të vendit - pa një reduktim të mprehtë në prodhim, së bashku me pothuajse ndalimin e rritjes së sektorit të shërbimeve. Punësimi ra gjithashtu me një ritëm të përshpejtuar, pasi pritjet e biznesit u bënë pesimiste, për herë të parë në vitin 2024. Raporti vuri në dukje një zbutje të presioneve inflacioniste, me lehtësimin e rritjes së çmimeve në shërbime, si dhe uljen më të përhapur në sektorin e prodhimit.

Indeksi i menaxherëve të blerjeve të prodhimit të Gjermanisë (PMI) ra në 47,2 në shtator, nga 48,4 në gusht, duke reflektuar tkurrjen më të madhe në 12 muaj, tregoi raporti. Një PMI nën 50 - tregon tkurrje në aktivitet.

"Zvarritja nga sektori i prodhimit u rrit pasi prodhimi i mallrave shënoi shkallën e tij më të madhe të tkurrjes për 12 muaj," tha ai.

Cyrus de la Rubia, kryeekonomist në Hamburg Commercial Bank, tha se rënia e thelluar në sektorin e prodhimit ka shkatërruar shpresat për një rimëkëmbje të hershme.

"Prodhimi u ul me ritmin më të shpejtë në një vit, me kolapsin e porosive të reja," tha ai, duke shtuar se kompanitë po shkurtojnë vendet e punës me ritme të papara që nga pandemia COVID-19.

"Kjo vjen pasi disa furnizues kryesorë të automobilave kanë njoftuar reduktime të konsiderueshme të vendeve të punës. Këto shifra shqetësuese ka të ngjarë të intensifikojnë debatin e vazhdueshëm në Gjermani rreth rrezikut të deindustrializimit dhe çfarë duhet të bëjë qeveria për këtë," tha de la Rubia.

Ai gjithashtu paralajmëroi se mund të ketë një shkallë të lartë të një recesioni teknik.