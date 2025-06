Qindra shqiptarë nga Lugina e Preshevës u bënë bashkë në Marshin protestues me moton për “Identitet dhe Dinjitet kundër diskriminimit dhe në kërkim të barazisë dhe të drejtave të shqiptarëve në Serbi”.

Këtij marshi i priu deputeti i vetëm i shqiptarëve në Parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi dhe kryetarja e Preshevës Ardita Sinani, të cilët ndaluan pranë ndërtesës së komunës së Preshevës duke kënduar himnin kombëtar.

Lidhur me këtë protestë e para e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, nëpërmjet rrjeteve sociale sqaroi se para Stacionit policor u kërkua ndërprerja e procesit të pasivizimit selektiv dhe rikthimi i adresave të shqiptarëve të pasivizuar.

“Në Shtëpinë e Shëndetit u kërkua që ky institucion të mos bëhet shtëpi e diskriminimit. Pranë zyrës së Trupit Koordinues e quajtëm bashkë këtë instituciob Trup Çkoordinues, si dhe para Gjykatës u kërkua rikthimi i këtij institucioni”, shkruan Sinani.

Sipas saj, me këtë protestë ata edhe një herë dëshmuan që shqiptarët e Luginës as nuk nënshtrohen e as nuk heshtin, edhe përkundër mosimplementimit të marrëveshjeve të nënshkruara nga vetë Beogradi.

“Betejat tona si shqiptarë do t'i vazhdojmë edhe më tej, sado e vështirë të jetë rruga deri në realizimin e plotë të të drejtave tona”, kështu ka përfunduar postimin e saj Sinani.

Ndryshe, pas protestës në Medvegjë, kjo është protesta e dytë e mbajtur nga shqiptarët në jug të Serbisë brenda më pak se dy muaj.