Prodhuesi turk i pajisjeve elektrike Vestel është në partneritet me Vidaa, duke nënshkruar një marrëveshje vullneti të mirë për të blerë 4,64% të aksioneve të platformës së dytë më të madhe të televizorit inteligjent në botë.

Sipas marrëveshjes, Vestel do të ketë të drejtën e të ardhurave nga reklamat e krijuara në platformën me bazë në SHBA, tha Vestel në një deklaratë.

Të ardhurat globale të Vidaa nga reklamat televizive arritën në 31,5 miliardë dollarë vitin e kaluar dhe shifra pritet të arrijë në 49 miliardë dollarë vitin e ardhshëm, sipas firmës kërkimore Omdia.

Vidaa prodhon sisteme operative inovative për televizorët inteligjentë, duke i mundësuar Vestel të krijojë gamë të reja produktesh për tregun global të televizionit dhe të rrisë shitjet.

Vestel do të hyjë gjithashtu në bashkëpunime të reja me shitës me pakicë që përdorin sistemin operativ Vidaa në mbarë botën, duke ofruar një gamë të gjerë mundësish biznesi për kompaninë turke, veçanërisht në tregun evropian.

Për më tepër, portofoli i platformave bashkëpunuese të Vestel përfshin Powered by TiVo, Fire TV, Android TV dhe Google TV, tërheqëse për sektorë dhe përdorues të ndryshëm.

Vestel gjithashtu krenohet me marrëveshjet me ofruesit globalë të videove sipas kërkesës, si Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ dhe TikTok, si dhe me ato turke si Tabi, blutv dhe Exxen të ngulitura në televizorët e tij inteligjentë.