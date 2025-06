Kreu i Drejtorisë së Komunikimit të Türkiyes iu përgjigj të martën kritikave nga ministria e Jashtme e Austrisë lidhur me krahasimin e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan të politikave izraelite me ato të Gjermanisë naziste.

Në një deklaratë, Fahrettin Altun tha se vërejtjet e Erdoğanit në sesionin e 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork ishin "jo vetëm një analogji", por më tepër një "përpjekje për të ndihmuar ata që mbështesin këtë gjenocid të shikojnë veten në pasqyrë".

Deklarata akuzonte ata që shqetësoheshin nga komentet se ishin bashkëpunëtorë në "gjenocidin e vazhdueshëm izraelit kundër palestinezëve".

Erdoğan të martën i kërkoi komunitetit ndërkombëtar që të ndalojë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu siç bënë breza më parë me diktatorin nazist Adolf Hitler.

“Ashtu si Hitleri u ndalua nga aleanca e njerëzimit 70 vjet më parë, Netanyahu dhe rrjeti i tij i vrasjeve duhet të ndalen nga aleanca e njerëzimit”, tha Erdoğan në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme.

Përveç kësaj, Altun reagoi kundër, duke pohuar se vetëm ata "të cilët ndihen fajtorë dhe të turpëruar për historinë e tyre do të shqetësohen", nga fjalët e Erdoğanit.

"Presidenti Erdoğan e përdori këtë krahasim për ta bërë këtë pikë të kuptueshme për audiencën e gjerë për të tërhequr vëmendjen ndaj një prej episodeve më të këqija të spastrimit etnik dhe gjenocidit të kohës sonë”, shtoi ai.

Duke mbrojtur qëndrimin e Erdoğanit, deklarata këmbënguli se Türkiye ka qenë "gjithmonë në anën e duhur të historisë" duke mbështetur ata që ikin nga gjenocidi dhe u zotua të "vazhdojë të flasë të vërtetën dhe të luftojë për drejtësi" në lidhje me çështjen palestineze.

Përgjigjja gjithashtu argumentoi se kritikimi i komenteve të Erdoğanit përbën "bashkëfajësi perëndimore" në veprimet e Izraelit.

"Krahasimet me kapitullin më të errët të historisë sonë janë përtej të tmerrshme. Ne refuzojmë çdo polemikë të tillë të përdorur nga Presidenti turk. Të hedhësh benzinë ​​në zjarr në një fazë kaq alarmante është krejtësisht e papërgjegjshme. Të gjithë duhet të synojnë të deeskalimin, me fjalë dhe me vepra”, tha ministria e Jashtme austriake në X.