Për shkak të sulmeve izraelite në Liban, ministria e Punëve të Jashtme e Sllovenisë ftoi për bisedë ambasadorin izraelit, njoftoi ministrja e Punëve të Jashtme Tanja Fajon.

Sipas burimeve në ministrinë e Jashtme, biseda është planifikuar për të mërkurën.

Siç tha ministrja Tanja Fajon në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, duket se Libani po bëhet Gaza e re dhe e vlerësoi situatën shqetësuese.

"Fakti është se Izraeli po përshkallëzon dhunën si në Liban, ashtu edhe në Gaza, Palestinë dhe Bregun Perëndimor. Ai po përshkallëzon operacionet ushtarake", theksoi ajo, duke theksuar se kjo është shkelje e ligjit ndërkombëtar, por edhe mosrespektim të aktgjykimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për ndalimin aktual të pushtimit të dhunshëm.

“Sllovenia do të bëjë gjithçka që ka në fuqi duke respektuar të drejtën ndërkombëtare dhe natyrisht Kartën e Kombeve të Bashkuara”, theksoi ajo dhe njoftoi se së shpejti do të takohet me ministrin e Jashtëm libanez Abdallah Bou Habib për të diskutuar se çfarë mund të bëhet tjetër.

Franca, që është anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, kërkoi të hënën një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për shkak të përkeqësimit të situatës midis Izraelit dhe Libanit.

Ministrja Fajon tha se Sllovenia, si kryetare e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, aktualisht është duke koordinuar një takim urgjent për Libanin që duhet të mbahet në ditët në vijim.