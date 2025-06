Emine Erdoğan, e cila erdhi në ShBA për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të 79-të të Kombeve të Bashkuara (OKB) me Presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan, priti programet e lançimit të librit "Shijet e Afrikës: Festivali i Kulturës, Kuzhinës dhe Miqësisë" dhe "Kultura e Ushqimit Afrikan" në Shtëpinë Turke në Nju Jork.

Gruaja e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan u shpreh në lidhje me programin se: "Ne besojmë se fitimi dhe humbja janë të përbashkëta për ne që ndajmë të njëjtën tokë dhe i përkasim të njëjtës familje njerëzore. Nga ky këndvështrim, ne e dimë se nëse Afrika mbetet prapa, e gjithë bota do të privohet nga potenciali i vërtetë i kontinentit."

Zonja Erdoğan shtoi më tej se ‘’Le të imagjinojmë një botë ku Afrika mund të realizojë potencialin e saj me të gjitha burimet dhe njerëzit e saj, në një mënyrë të drejtë, a nuk ju duket më e ndritshme, më e fortë, më premtuese se bota në të cilën ndodhemi?’’

Duke i uruar mirëseardhjen një nga një mysafirëve të saj, Emine Erdoğan u ofroi grave të krerëve të shteteve, të cilat ajo i priti me shumë interes, çaj maroken, një nga pijet e famshme të Afrikës.

Artizanat tradicionale afrikane të prodhuara nga gratë afrikane u ekspozuan në Türkevi si pjesë e programit, ndërsa Emine Erdoğan u shpjegoi të ftuarve të saj përpjekjen e madhe pas produkteve.

Duke folur më vonë në program, Emine Erdoğan tha se Afrika ka një pozicion unik në botë me diversitetin e saj kulturor dhe pasurinë natyrore.

Emine Erdoğan deklaroi se Afrika, me më shumë se dy mijë gjuhë të ndryshme, komunitetet etnike dhe popullsinë e saj prej mbi 1 miliardë banorësh, është si një pasqyrë shumëngjyrëshe e familjes njerëzore dhe se sipas kërkimeve shkencore, kontinenti ka pothuajse po aq diversitet gjenetik sa gjithë botën.

Emine Erdoğan, e cila vuri në dukje se i bëri më shumë përshtypje diversiteti i jashtëzakonshëm i kontinentit në vizitat e saj të mëparshme në kontinentin afrikan, tha: "Dinamizmi i kontinentit, i cili i ngjan një pikture verbuese, shfaqet në çdo shtresë të kulturës së tij, nga kuzhina e tij te veshja. Kultura unike e kuzhinës së Afrikës shquhet si një thesar i jashtëzakonshëm në vetvete. Sofra është një vend bisedimi dhe ngopjeje që bashkon dallimet në harmoni në kontinentin afrikan, si dhe në Turkiye dhe kulturat e ndryshme të botës."

Emine Erdogan, e cila theksoi se lumturia rritet me ushqimin e ndarë rreth tryezës, tha: "Kur je mysafire në një tavolinë afrikane, ndeshesh me një ngjyrim unik që është përhapur në çdo fazë nga prezantimi deri te teknika e gatimit. Me një gamë të gjerë produktesh vendase ushqyese, metoda gatimi që rrisin shijen dhe varietetet e prezantimit që ushqejnë shpirtin, çdo kafshatë ju çon në një udhëtim të shumëanshëm.

Kjo përvojë që fitoni ju bën të ndiheni kaq të veçantë sa ju bën të dëshironi t'u tregoni të dashurve dhe njerëzve përreth jush për shijet që datojnë shekuj më parë, së bashku me historitë e tyre. Kjo dëshirë na bashkoi rreth librit "African Food Culture" në 2018."

"Teknikat e gatimit të kuzhinës osmane ndikuan në shijet afrikane"

Emine Erdoğan deklaroi se nën kujdesin e Presidencës dhe udhëheqjen e Shoqatës së Shtëpisë së Kulturës Afrikane, me kontributet e Shoqatës së Grave të Shefave të Misioneve Afrikane AŞOM, botuan botimin e parë të librit "Kultura e ushqimit afrikanë" në vitin 2019.

Emine Erdoğan deklaroi se në këtë botim përfshinin 58 receta origjinale nga 5 rajone të ndryshme të kontinentit.

Emine Erdoğan deklaroi se Shoqata e Shtëpisë së Kulturës Afrikane, të cilën ata e themeluan në vitin 2017, ishte gjithashtu produkt i një ëndrre të tillë botërore dhe tha: "Sot jam e lumtur që shoqata është bërë një pikë takimi tërheqëse për vëllezërit dhe motrat tona afrikane në Vendi ynë dhe një terren i sigurt për të forcuar marrëdhëniet midis Türkiyes dhe vendeve afrikane, shpresoj se Memorandumi i Mirëkuptimit i nënshkruar me Bashkimin Afrikan në Nju Jork këtë vit do të jetë një mundësi e mirë për shoqatën tonë për të vendosur kontakte të ngushta me vendet e rajonit.

Emine Erdoğan shprehu mirënjohjen e saj për bashkëshortët e liderëve të vendeve afrikane që kanë mbështetur librin e kulturës ushqimore dhe punën e Shoqatës së Shtëpisë së Kulturës Afrikane dhe që morën pjesë në programin e sotëm, si dhe falënderoi ambasadat afrikane në Türkiye dhe bashkëshortët, përfaqësuesit e ambasadorëve në detyrë në misionet e Türkiyes në Afrikë, akademikë dhe kuzhinierë ekspertë në fushat e tyre.

Pas fjalës u bë një foto familjare me pjesëmarrjen e bashkëshortëve të krerëve të shtetit.

Pjesëmarrësit kaluan një kohë të këndshme në programin ku u shërbyen shijet tradicionale afrikane dhe u prezantuan receta nga libri "African Food Culture" shoqëruar me muzikë të gjallë afrikane.

Pas programit, Oluremi Tinubu, gruaja e Presidentit Nigerian, nënshkroi Deklaratën e Vullnetit të Mirë Zero Waste, e cila u hap për nënshkrim global në Asamblenë e Përgjithshme të 78-të të OKB-së dhe nënshkruesi i parë i së cilës ishte Presidenti Erdoğan.

Në program morën pjesë; Zonja e Parë e Presidentit të Kosovës Prindon Sadriu, Zonja e Parë e Presidentit të Mauritius Sayukta Roopun, Zonja e Parë e Presidentit të Fixhit Filomena Katonivere, Zonja e Parë e Presidentit të Irlandës Sabina Higgins, Zonja e Parë e Presidentit të Botsvana Sirje Karis, Zonja e Parë e Presidentit të Estonisë Oluremi Tinubu, Zonja e Parë e Presidentit të Nigerisë Desislava Radeva, Zonja e Parë e Presidentit të Bullgarisë Mellisa Santokhi, Zonja e Parë e Presidentit të Surinamit Zita Nyangue Nguema, Zonja e Parë e Presidentit të Gambisë Fatounatta Bah-Barrow, Zonja e Parë e Presidentit të Seychelles Linda Ramkalawan, Zonja e Parë e Presidentit të Kirgistanit Aygül Japarova, Zonja e Parë e Presidentit të Guatemalës Mirela Beciroviç, Zonja e Parë e Presidentja e Bosnjës dhe Hercegovinës Amelie Derbaudrenghien Michel, ministra, përfaqësues të nivelit të lartë të organizatave ndërkombëtare dhe drejtues të organizatave mediatike.