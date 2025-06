Prototipi i ri i prodhimit të dronit të parë luftarak të Türkiyes Bayraktar KIZILELMA ka përfunduar me sukses fluturimin e parë testues.

Gjiganti turk i industrisë, kompania Baykar, njoftoi se është arritur një hap i madh përpara në procesin e zhvillimit të anijes kozmike Bayraktar KIZILELMA.

Prototipi i tretë i Bayraktar KIZILELM me numër TC-OZB3 ka përfunduar me sukses testin e parë të fluturimit.

Në korrik, prototipi i prodhimit Bayraktar KIZILELMA PT-3 u dorëzua në Qendrën e Trajnimit dhe Testimit AKINCI në rrethin Corlu, Provinca Tekirdag.

Atje, prototipi kaloi fillimisht testin fillestar të motorit me kufizime sigurie, ndërsa para fluturimit të parë u ndoqën teste shtesë.

Kjo vepër e fluturimit të parë provë u krye dje në kompleksin në Corlu, me praninë e kreut të kompanisë Baykar Selcuk Bayraktar.

Gjatë testimit u kryen me sukses edhe aktivitetet e identifikimit të sistemit.

“Prototipi i tretë i Bayraktar KIZILELMA përfundoi me sukses sot fluturimin e tij të parë. Ishte një fluturim i shkurtër provë. Testimi ynë do të vazhdojë. Le të jetë në dobi dhe të mirë të atdheut dhe popullit tonë”, tha Bayraktar.

Më i fortë, më i shkathët

Sipas informacionit të dhënë në deklaratë, aktivitetet zhvillimore të avionit të parë luftarak turk pa pilot Bayraktar KIZILELMA vazhdojnë sipas planit.

Falë përvojave të fituara nga prototipet e para, u bënë ndryshime të rëndësishme në prototipin e prodhimit. Përveç përmirësimeve strukturore, korrigjimet u bënë edhe në arkitekturën e avionikës.

Bayraktar KIZILELMA, i cili do t'i afrohet shpejtësisë së zërit me motorin e tij të ri të fuqishëm, do të jetë në gjendje të manovrojë shumë më mirë me shpejtësi të larta falë përmirësimeve aerodinamike. Ai do të jetë në gjendje të kryejë misionet më sfiduese falë radarit të integruar AESA.

Në kohë rekord deri në fluturimin e parë

Projekti Bayraktar KIZILELMA filloi në vitin 2021, dhe Bayraktar KIZILELMA me numër TC-OZB doli nga linja e prodhimit më 14 nëntor 2022, pas së cilës u transferua në qendrën e trajnimit dhe testimit AKINCI.

Pas përfundimit të suksesshëm të testeve tokësore, ai bëri fluturimin e parë më 14 dhjetor 2022.

Një rrugë e re në historinë e aviacionit

Bayraktar KIZILELMA bëri fluturime epokale gjatë TEKNOFEST 2023.

Bayraktar KIZILELMA më pas kreu fluturime formacioni me dronin Bayraktar AKINCI TIHA dhe më pas kreu një fluturim formacioni me konceptin e flotës në qiellin e Istanbulit, ku përfshihej edhe aeroplani luftarak F-16 SOLOTURK dhe avioni reaktiv F-5.

Këto koncepte fluturimi konsiderohen si një moment historik në historinë e aviacionit botëror dhe pritet të udhëheqin operacionet ajrore në të ardhmen.

Aftësia për të ulur dhe ngritur në anije me pista të shkurtra

Bayraktar KIZILELMA do të jetë një platformë revolucionare, veçanërisht me aftësinë e saj për të ulur dhe ngritur në anije me pista të shkurtra, siç është anija TCG Anadolu, një tjetër megaprojekt turk që është në një fazë të avancuar testimi.

Me këtë aftësi, ajo do të luajë një rol strategjik në mbrojtjen e deteve turke.

Kampion eksporti

Kompania Baykar, e cila që në fillim i realizoi të gjitha projektet e saj me fondet e veta, realizoi 83 për qind të të ardhurave nga eksportet që nga fillimi i procesit të kërkimit dhe zhvillimit të mjeteve ajrore pa pilot në 2003.

Duke arritur eksporte prej 1,8 miliardë dollarësh në vitin 2023, Baykar ishte ndër dhjetë kompanitë kryesore me eksportet më të mëdha në të gjithë sektorët në Türkiye.

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Industrisë së Mbrojtjes së Türkiyes dhe Asamblesë së Eksportuesve Turk (TIM), Baykar u bë kështu lider i eksportit të industrisë së mbrojtjes dhe aviacionit në vitet 2021, 2022 dhe 2023.

Aktualisht, 97,5 për qind e kontratave të nënshkruara të Baykar janë nga eksportet. Kontratat e eksportit përbëjnë 97,5 për qind të të gjitha marrëveshjeve të Baykar dhe u nënshkruan marrëveshje me 33 vende që duan të blejnë drone Bayraktar TB2 SIHA, si dhe me dhjetë vende të interesuara për dronët Bayraktar AKINCI TIHA. Gjithsej 34 vende kanë nënshkruar kontrata për të importuar të dyja këto modele të dronëve Baykar.