Emine Erdoğan, gruaja e Presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, mori pjesë në programin "Thirrje Globale për Ambasadorët Vullnetarë në UNICEF. Në fjalimin e saj në programin e mbajtur në Selinë e Përgjithshëm të UNICEF-it në Nju Jork, organizuar nën kujdesin e saj, në bashkëpunim me ministrinë e Familjes dhe Shërbimeve Sociale dhe UNICEF-it, ajo shprehu mbështetjen e saj për thirrjen globale për ambasadorët vullnetarë dhe ftoi kombet të forcojnë kujdesin ndaj fëmijëve.

"Sot, i bashkohem thirrjes globale të bërë këtu për ambasadorët vullnetarë dhe ftoj çdo komb të mëshirshëm që dëshiron të mbrojë të ardhmen e njerëzimit—fëmijët tanë—të forcojë kujdesin për fëmijët përmes bashkëpunimit dhe unitetit. Le të punojmë të gjithë së bashku për ta kthyer reflektimin e dhimbshëm në sytë e një fëmije të pambrojtur në shpresë. Si Türkiye, jemi të gatshëm të ndajmë dijen dhe përvojën tonë në këtë fushë me të gjitha vendet dhe organizatat që kanë nevojë”, tha Zonja e Parë e Türkiyes.

"Që nga Ukraina në Jemen, nga Siria në Myanmar, është përgjegjësia jonë e përbashkët të lëmë një të ardhme të mbushur me shpresë për të gjithë fëmijët e lodhur të botës që po luftojnë me luftën dhe urinë, si dhe për të gjithë fëmijët që dëshmojnë këto mizori. Familja është pika më e rëndësishme e fillimit ku mund ta ndryshojmë këtë histori të errët për të ardhmen. Këta fëmijë do ta gjejnë forcën për t'u ngritur nga vendi ku kanë rënë kur të vendosen në një mjedis familjar të bazuar në dashuri dhe siguri", deklaroi Erdoğan.

Në këtë ngjarje, ajo shpjegoi se Projekti i Ambasadorëve Vullnetarë, që synon të sigurojë sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve nën mbrojtje, do të trajtohet tani në një nivel global. Ajo shprehu kënaqësinë e saj që ishte me pjesëmarrësit në program.

Duke theksuar se ajo që i jep kuptim ekzistencës së një personi dhe i ngre veprimet e tij në një vlerë më të lartë është shërbimi vullnetar për një ideal përtej vetes, Emine Erdoğan tha: "Në gjuhën tonë, fjala 'vullnetar' buron nga fjala 'zemër'. Vërtet, ata që ndajnë kohën, përpjekjet dhe burimet e tyre për bamirësi kanë një gjë të përbashkët—një zemër të përkushtuar që mund ta dedikojnë për një qëllim përtej vetes."

Ajo theksoi se projekti që ata filluan për të përmirësuar kushtet e jetës së fëmijëve nën mbrojtjen e shtetit dhe për të forcuar sistemin e kujdesit për fëmijët bazohet në këtë kuptim.

"Aktiviteti më i madh vullnetar që një person mund t’i ofrojë një tjetri është dhurimi i një fëmijërie të lumtur të kaluar në një mjedis dashurie dhe besimi, të cilën ai do ta mbajë në zemrën e tij gjatë gjithë jetës", tha ajo.

Rritja e Ndërgjegjësimit dhe e Mbështetjes

Emine Erdoğan gjithashtu përmendi se kanë zhvilluar modele të ndryshme për të përmbushur nevoja të ndryshme në kujdesin për fëmijët, duke siguruar mbështetje financiare mujore për familjet kujdestare. Ajo shtoi se kanë shpallur 30 qershorin si "Ditën e Familjeve Kujdestare" dhe e festojnë atë me mbledhje të mëdha të familjeve dhe fëmijëve.

Gati 10.000 fëmijë të bashkuar me Familje Kujdestare

Zonja e Parë Turke ndau me pjesëmarrësit se deri më tani gati 10.000 fëmijë janë bashkuar me familje kujdestare dhe se ata vazhdojnë të krijojnë qendra që ofrojnë mjedise si në shtëpi për fëmijët në kujdes. Këto qendra plotësojnë nevojat emocionale si dashuria, siguria dhe ndjenja e përkatësisë, në vend të qendrave tradicionale të kujdesit në stilin e konvikteve.

Emine Erdoğan theksoi se lidhja midis shtetit dhe fëmijëve nuk përfundon kur ata arrijnë moshën madhore. Institucionet vazhdojnë t’i mbështesin gjatë gjithë jetës së tyre, përfshirë zhvillimin e karrierës, hyrjen në tregun e punës dhe madje edhe në proceset e martesës.

Ajo shprehu kënaqësinë që nisma e Ambasadorëve Vullnetarë tani është një projekt i njohur globalisht dhe shembullor nga UNICEF-i. Ajo gjithashtu falënderoi familjet kujdestare, duke thënë: "Unë falënderoj nga zemra të gjithë prindërit kujdestarë që kanë kthyer kujdesin për fëmijët në një lëvizje përgjegjësie që shkon përtej mbështetjes profesionale dhe sjell shumëdimensionalitetin e vullnetarizmit."

Erdoğan theksoi se fëmijët janë si toka ku mbillen farat e së ardhmes, duke thënë: "Çdo ëndërr që kemi për të ardhmen lulëzon përmes fëmijëve. Siç kam thënë shpesh, fëmijët përbëjnë një të tretën e popullsisë së sotme, por ata përfaqësojnë të gjithë të ardhmen. Për më tepër, kjo e ardhme nuk është vetëm për një shoqëri apo një vend; është e ardhmja e përbashkët e gjithë njerëzimit."

17.000 fëmijë në Gaza janë lënë pa kujdestarë

Duke theksuar se kushtet negative të luftës, konflikteve dhe urisë në botë ndikojnë më shumë tek fëmijët, Emine Erdoğan tha: "Miliona fëmijë janë lënë pa mbrojtje gjatë periudhës kur kanë më shumë nevojë për kujdes, duke humbur familjet dhe shtëpitë e tyre, dhe përballen me realitetet e vështira të jetës vetëm. Sot, në gjithë botën ka 4 milionë fëmijë të zhvendosur, dhe rreth 470 milionë fëmijë jetojnë nën kërcënimin e dhunës. “

Ajo shtoi se masakra në Palestinë hedh një hije të errët mbi shpresat tona për një botë më të drejtë dhe më të jetueshme. Numri i fëmijëve të pashoqëruar në Gaza që kanë humbur familjet e tyre vlerësohet të jetë të paktën 17.000. Numri i fëmijëve të plagosur pa asnjë anëtar të mbijetuar të familjes është aq i lartë saqë është zhvilluar një term specifik për ta.

“Ata janë pa emra, të quajtur vetëm 'fëmijë të plagosur pa familje të mbijetuar.' Megjithatë, si të gjithë fëmijët e tjerë të mbetur pa kujdes, këta fëmijë dikur kishin emra, jetë, familje dhe ëndrra, para se lufta të hidhte hijen mbi jetët e tyre", u shpreh Zonja e Parë Turke.

Ajo theksoi se paqja dhe drejtësia e qëndrueshme janë të mundshme vetëm kur një e ardhme e drejtë premtohet për të gjithë fëmijët e botës.

Zhvilloni sistemin e kujdestarisë

Duke iu referuar historisë së një vajze që hidhte yje deti në det pasi ishin sjellë nga bregu, Emine Erdoğan tha: "Ne duhet të mbajmë besimin në zemrat tona si ajo vajzë, që përpiqej të shpëtonte secilin yll deti një nga një. Nuk duhet të fokusohemi te numri i yjeve të detit, por te vlera e çdo jete që shpëtojmë me çdo hedhje. Duke zhvilluar sistemin e familjeve strehuese në vendet tuaja, mund ta ktheni këtë besim në një veprim konkret. Sot, i bashkohem thirrjes globale për ambasadorët vullnetarë dhe ftoj çdo komb të mëshirshëm që dëshiron të mbrojë të ardhmen e njerëzimit — fëmijët tanë — të forcojë kujdesin strehues përmes bashkëpunimit dhe unitetit. Le të punojmë të gjithë së bashku për ta kthyer reflektimin e dhimbshëm në sytë e një fëmije të pambrojtur në shpresë.”

Bashkëpunimi me Uzbekistanin dhe Azerbajxhanin

Ajo shprehu kënaqësinë që Uzbekistani dhe Azerbajxhani kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me ministrinë e Familjes dhe Shërbimeve Sociale të Türkiyes në këtë drejtim dhe shpresoi për bashkëpunime të mëtejshme.

Duke përfunduar fjalimin e saj, Emine Erdoğan falënderoi të gjithë ata që kontribuan në program dhe shprehu dëshirën që dialogu ndërmjet Türkiyes dhe UNICEF-it për kujdesin strehues të forcohet.

Sierra Leone: Nuk do ta anashkalojmë situatën në Palestinë

Duke folur në këtë ngjarje, Fatima Maada Bio, bashkëshortja e Presidentit të Sierra Leones, shprehu mirënjohjen e saj për Emine Erdoğan për mbështetjen e programit. Bio theksoi gëzimin e ndihmës për të ndikuar pozitivisht në jetën e një fëmije dhe përmendi sulmet e Izraelit në Gaza, duke thënë: "Ne nuk mund ta anashkalojmë situatën në Palestinë. Janë krijuar viktima të panumërta, përfshirë fëmijët që kanë nevojë. Nuk duhet t'i harrojmë fëmijët në zonat e konfliktit dhe duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur paqen dhe për të ofruar mbështetje për ata që kanë nevojë. Paqja është shumë më e lirë se lufta."

UNICEF-i vlerëson Emine Erdoğan

Catherine Russell, Drejtoresha Ekzekutive e UNICEF-it, theksoi rëndësinë që fëmijët të rriten në një mjedis familjar dhe vuri në dukje se 2,7 milionë fëmijë në mbarë botën janë të detyruar të rriten pa familje. Russell vuri në dukje se Türkiye është një vend lider në ndërmarrjen e hapave të mëdhenj për fëmijët dhe vlerësoi punën e Emine Erdoğan në mbështetjen që fëmijët të rriten në mjedise familjare, në vend që të jenë në institucione.

"Thirrja ime për të gjitha vendet është që të kontribuojnë në këtë përpjekje dhe të bëjnë gjithçka që është e mundur për të siguruar që çdo fëmijë të rritet në një sistem të kujdesit strehues," përfundoi Russell.