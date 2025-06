Numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar gjatë muajit gusht ishte 2.167.665. Sipas raportit të fundit të publikuar nga INSTAT-i, ky numër është rritur me 7,2 për qind, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Në total, gjatë muajit gusht 2024, rezultojnë të kenë hyrë në territorin shqiptar, 3.106.126 shtetas shqiptar dhe të huaj. Ky tregues ka pësuar një rritje me 9,1 %, krahasuar me gushtin e 2023-shit.

Referuar INSTAT-it, 96 për qind e hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri janë nga rajoni i Evropës. Evropa Jugore zë 77 për qind të hyrjeve të shtetasve të huaj nga kontinenti evropian, ndjekur nga Evropa Perëndimore me 9 për qind.

Qëllimi i hyrjes në territorin shqiptar i shtetasve të huaj, në 99 për qind të rasteve është për qëllime personale, ku dominojnë hyrjet për pushime, vizitë tek të afërm etj.

Ky tregues ka shënuar një rritje me 10,4 për qind, krahasuar me gushtin e 2023-shit. Rritje të ndjeshme në muajin gusht kanë pasur edhe hyrjet e shtetasve të huaj për qëllime biznesi dhe profesionale, me 49,4 për qind.