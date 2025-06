Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir kërcënoi të enjten se do të tërhiqej nga koalicioni qeverisës i kryeministrit Benjamin Netanyahu nëse ai bie dakord për një armëpushim me Hezbollahun në Liban.

ShBA-j, BE-ja dhe nëntë vende të tjera i bënë thirrje Izraelit dhe Hezbollahut të mërkurën vonë të bien dakord për një armëpushim 21-ditor në mes të një përshkallëzimi në luftën e tyre ndërkufitare.

Ben-Gvir i tha Netanyahut se Partia e tij Otzma Yehudit (Fuqia Hebraike) "nuk do të votojë me koalicionin nëse qeveria bie dakord për një armëpushim të përkohshëm me Hezbollahun", raportoi e përditshmja izraelite Haaretz.

Ministri ekstremist kërcënoi gjithashtu gjatë një takimi të partisë "do të largohej nga qeveria nëse armëpushimi ishte i përhershëm".

"Ne nuk do t'i braktisim banorët e veriut. Çdo ditë që ky armëpushim është në fuqi dhe Izraeli nuk lufton në veri - Otzma Yehudit nuk është i përkushtuar ndaj koalicionit," tha Ben-Gvir.

Izraeli ka goditur Libanin që nga mëngjesi i së hënës, duke vrarë më shumë se 650 njerëz dhe duke plagosur mbi 2.500 të tjerë, sipas shifrave të publikuara nga Ministria libaneze e Shëndetësisë.

Hezbollahu dhe Izraeli janë përfshirë në përleshje ndërkufitare që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 41.500 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, pas një sulmi ndërkufitar nga Hamasi më 7 tetorin e kaluar.

Komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar kundër sulmeve në Liban, pasi ato ngrenë spektrin e përhapjes së konfliktit të Gazës në rajon.