Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan e quajti pjesëmarrjen e kryeministrit izraelit Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së një turp për komunitetin global.

"Kjo është një tradhti ndaj kujtimeve të foshnjave, fëmijëve, nënave, baballarëve, zyrtarëve të Kombeve të Bashkuara, gazetarëve dhe shumë të tjerëve që u masakruan brutalisht," u tha Erdoğan gazetarëve në fund të turneut të tij diplomatik në Nju Jork, ku mori pjesë në ceremoninë e 79-të. sesioni i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Erdoğan vuri në dukje se delegacioni izraelit kishte sjellje të çuditshme pas fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme. "Ata nuk mund të mbrohen. Qëndrimi i tyre tashmë e tregon këtë. Për këtë arsye, ne i kemi bërë thirrje dhe po i bëjmë thirrje të gjithëve që të qëndrojnë në anën e duhur të historisë."

"Një urdhër që nuk mund të bëjë dallimin midis të shtypurit dhe shtypësit, vrasësit dhe viktimës, dhe nuk mund të trajtojë secilin prej tyre ashtu siç e meriton, është i kalbur deri në palcë. Ose Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do ta trajtojë atë vrasës ashtu siç e meriton, ose Kjo situatë e turpshme do të hyjë në historinë e Kombeve të Bashkuara si një njollë", deklaroi presidenti turk.

Izraeli nuk kurseu as stafin e OKB-së

Erdoğan kritikoi OKB-në se nuk bëri punën e saj.

"OKB-ja është në një pozicion ku nuk është në gjendje të përmbushë misionin e saj për të parandaluar luftërat, nuk është në gjendje të bëjë askënd të dëgjojë, nuk është në gjendje të mbrojë as zyrtarët e saj dhe nuk është në gjendje të kërkojë llogari nga Izraeli për vrasjen e tyre. U habita vërtet kur Sekretari Gjenerali Antonio Guterres më dha shifrat e viktimave gjatë takimit tonë.

Presidenti turk preku gjithashtu natyrën problematike të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe shtoi: “Në sistemin aktual, pesë anëtarët e paprekshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së mund të bëjnë çfarë të duan pa mëshirë.

Netanyahu është Hitleri i sotëm

Duke thënë se po e ndjek nga afër situatën në Liban, Erdogan tha se ajo që po ndodh në Liban është një traumë e rëndë dhe shtoi: "Ajo që po ndodh në Liban është shumë mizore. Shpresojmë që Libani ta kapërcejë këtë traumë sa më shpejt të jetë e mundur. Izraeli po ëndërron dhe duket se është e gatshme të kthejë jetën e njerëzve në rajonin tonë në një makth për të realizuar atë ëndërr”.

"Në kohën e tij, Hitleri gjithashtu kishte një ëndërr, dhe gjithashtu u jepte makth popujve të kombeve të ndryshme. Më në fund, ai e kuptoi qartë se ajo që kishte parë ishte ëndërr. Herët a vonë, Netanyahu, Hitleri i sotëm, gjithashtu do të përballet me këtë realitet”.

Diplomacia është rruga përpara

Duke përsëritur se Türkiye mbështet procesin e paqes për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, Erdoğan tha se vendi i tij është gati të presë një konferencë të mundshme paqeje për t'i dhënë fund luftës.

“Kjo luftë është e mundur të mbyllet përmes diplomacisë dhe dialogut. Shpresoj se palët ndërluftuese dhe aktorët e tjerë do të besojnë se ne mund t'i zgjidhim problemet në këtë mënyrë. Fatkeqësisht, ne nuk jemi afër kësaj”.

Megjithatë, Türkiye ka një avantazh pasi mund të diskutojë paqen me Ukrainën dhe Rusinë në të njëjtën bazë, tha ai.

F-35 zhgënjim

Duke folur për programin F-35, pjesë e të cilit ishte edhe Türkiye, Erdoğan tha se vendi i tij u përball me probleme me marrëveshjen si nën administratën Trump ashtu edhe atë Biden.

Ai shtoi gjithashtu, "Të gjithë ata na sollën këtë zhgënjim. Republikanët dhe Demokratët. Tani do të shohim nëse kjo do të vazhdojë edhe në mandatin e ri. Na detyrohen 1 miliardë e 450 milionë dollarë. Kjo nuk është një shumë e vogël."

"Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim hapa për ta mbledhur këtë. Ne duhet të shohim rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit. Shpresojmë që si rezultat i kësaj pune, ne do t'i kthejmë në peshore marrëdhëniet midis Türkiyes dhe ShBA-së në përputhje me rrethanat. Shpresojmë rezultati do të jetë i mbarë”.

Në përgjigje të kritikëve të aplikimit të Türkiyes në BRICS, Erdoğan tha se prania e Ankarasë në BRICS dhe ASEAN do të krijojë mundësi të reja për të gjitha palët e interesuara.

"Ne nuk mund të anashkalojmë faktin që kemi lidhje me Evropën dhe Amerikën si dhe me Azinë Qendrore, Rusinë, rajonin e Balltikut apo Lindjen e Largët. Po kështu, ne kemi një histori të rrënjosur thellë me rajonin arab dhe vendet e Gjirit, ndërsa ne kemi edhe marrëdhënie të ngushta me Afrikën”.

Ai theksoi gjithashtu se është gjeografia e Türkiyes dhe historia mijëravjeçare që inkurajojnë vendin të ndërtojë një arkitekturë kaq të larmishme partneriteti.

"Vetëm për shkak se jemi një vend i NATO-s, ne nuk mund t'i ndërpresim lidhjet tona me botën turke dhe botën islame. BRICS dhe ASEAN janë struktura që na ofrojnë mundësi për të zhvilluar bashkëpunimin tonë ekonomik. Marrja pjesë në këto struktura nuk do të thotë të heqim dorë nga NATO. Ne nuk mendojmë se këto aleanca dhe bashkëpunime janë alternativa për njëra-tjetrën.

Presidenti turk Erdoğan zhvilloi takime dypalëshe me shumë liderë në Nju Jork, ku mori pjesë në sesionin e 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Ai u takua me presidentin serb Aleksandar Vuçiç, presidentin iranian Masoud Pezeshkian, presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe presidentin e Guinea-Bissau, Sissoco Embalo.

Ai priti gjithashtu kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministrin italian Giorgia Meloni, kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, princin e kurorës së Kuvajtit Sheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, kryeministrin pakistanez Shahbaz Sharif, kryeministrin shqiptar Edi Rama, kryeministrin libanez Najib Mikati, irakian Kryeministri Mohammed Shia al Sudani, Kryeministri armen Nikol Pashinyan, Presidenti i Këshillit të Sovranitetit Sudanez Abdel Fattah al Burhan, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres dhe Kryeprokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare Karim Khan.