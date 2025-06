Arrestimi i aktivistit francez Elias d'Imzalene për përdorimin e fjalës “intifada” në një demonstratë në mbështetje të Gazës në Paris është shembulli i fundit i vendimeve penale dhe gjyqësore të ndërmarra nga Franca kundër personave që mbështesin Palestinën pas 7 tetorit.

Politologu francez François Burgat dhe shefi i Avokimit Publik të organizatës joqeveritare me qendër në Londër CAGE, Anas Mustapha, bënë vlerësime për Anadolun në lidhje me ndalimin më 24 shtator të aktivistit propalestinez Elias d'Imzalene, i cili ka bërë fushatë kundër islamofobisë në Francë për një kohë të gjatë.

Burgat deklaroi se është nisur një hetim kundër aktivistit francez d'Imzalene me akuzat për “nxitje të urrejtjes dhe dhunës” dhe “kryerje të një krimi kundër interesave themelore të kombit”, sepse ai deklaroi se donte “ta çonte intifadën në Paris” në një tubim të mbajtur më 8 shtator.

“Elias d'Imzalene iu nënshtrua presionit policor dhe gjyqësor, duke ndarë fatin e shumë njerëzve, kryesisht myslimanë, sepse ai shprehu publikisht legjitimitetin e ‘intifadës’ kundër atyre që verbërisht mbështesin autorët e gjenocidit izraelit. Unë i di të gjitha këto sepse edhe unë u mbajta në arrest për kohë të gjatë në fillim të korrikut dhe ekziston ende mundësia që të më akuzojnë. Ndalimi i Elias d'Imzalene është vazhdimësi e vendimeve penale dhe gjyqësore të marra nga Franca pas 7 tetorit”.

Duke vënë në dukje se ka kufizime në lirinë e shprehjes në shoqërinë franceze në lidhje me sulmet izraelite në Gaza, Burgat tha: “Ministri i Drejtësisë Dupont Moretti ka një qarkore që kërkon dënimin e çdo shprehjeje që lidh sulmin e Hamasit me një akt rezistence, ligjshmëria e së cilës shpresoj të diskutohet një ditë”, tha ai.

“Është koha t'i kujtojmë Francës se ajo po shkel parimet e veta”

Burgat theksoi se konteksti historik i konfliktit izraelito-palestinez dhe ankesat afatgjata të palestinezëve janë injoruar në Francë.

“Kredoja e klasës politike franceze është jashtëzakonisht e thjeshtë, këtë e përsëriti ish-presidenti Hollande në një kanal publik këtë mëngjes pa më të voglën kontradiktë: ‘Konflikti izraelito-arab filloi më 7 tetor'. Vuajtjet afatgjata të palestinezëve që nga viti 1948 dhe vdekjet e mëvonshme të 40 mijë palestinezëve sot nuk janë më në kuadër të vlerësimit tonë të situatës”, tha ai.

Duke vënë në dukje se Franca shkeli idealet e saj me presionin mbi lirinë e shprehjes dhe pandjeshmërinë ndaj Palestinës, Burgat tha: “Opinioni publik në Evropë dhe në pjesën tjetër të botës, është koha t'i kujtojë Republikës Franceze, të ashtuquajturit ‘djepi i të drejtave të njeriut’, i cili i ka dhënë shumë mësime mbi njerëzimin mbarë planetit, që sot po shkel parimet e veta”.

“Arrestimi i Elias është një nismë e udhëhequr nga shteti që shënjestron lëvizjen palestineze”

Mustapha, një nga avokatët e CAGE-it, deklaroi se ndalimi i aktivistit francez ishte një nismë e bazuar në shtet që shënjestron lëvizjen palestineze. “Arrestimi i Elias është vetëm i fundit nga iniciativat e bazuara në shtet që synojnë komunitetin mysliman dhe në veçanti lëvizjen palestineze në një aspekt më të gjerë. Në vitet e fundit, kemi parë se shumë organizata myslimane janë duke u mbyllur, aktivistë janë duke u arrestuar dhe shtëpitë e tyre janë duke u bastisur”, deklaroi Mustapha.

Mustapha tha se lobi izraelit ushtron presion mbi qeveritë në Evropë dhe vuri në dukje se ky lob shënjestron edhe myslimanët në Evropë.

Duke kujtuar se shumë vende në Evropë kanë vendosur sanksione ndaj myslimanëve që kundërshtuan gjenocidin në Gaza, Mustapha tha: “Ky është tani realitet. Javën e kaluar, qeveria britanike humbi lëndën që ngriti kundër Marieha Hussain, e cila hapi një pankartë që kritikonte politikanët që mundësojnë gjenocidin. Në seancë, rezultoi që blloku sionist të ketë qenë në qendër të rastit. Ky është një model që është përsëritur në gjithë kontinentin dhe po luhet në mënyra të ndryshme”.

Ai tha se aktivisti Elias d'Imzalene mund të takohet vetëm me familjen dhe avokatin e tij, duke shtuar se CAGE, e cila u jep zë aktivistëve të ndaluar padrejtësisht, ka nisur gjithashtu një fushatë për Elias. “CAGE International ka punuar në partneritet me Elias dhe do të ndjekim nga afër situatën e tij”, shtoi Mustapha.

Komunikatë nga CAGE

CAGE International, në një komunikatë për shtyp pas ndalimit të aktivistit francez Elias d'Imzalene, tha se “Aktivisti propalestinez u arrestua si pjesë e presionit në rritje të shtetit francez për të shtypur zërat propalestinezë”.

Në pjesën e fundit të deklaratës për shtyp të CAGE, thuhet: "Shtypja synon të frikësojë aktivistët dhe të ngjallë frikë në publikun e gjerë mysliman. Në këtë arrestim u përdorën forma të ndryshme të kontrollit shtetëror, duke përfshirë brutalitetin policor. Aktivistët iu nënshtruan përgjimit, arrestit shtëpiak, ndalimeve, bastisjeve dhe rrezikut nga dëbimi”.