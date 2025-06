Grupi i Kontaktit të Gazës propozoi të enjten krijimin e një aleance globale të dedikuar për avancimin e një zgjidhjeje me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez, pas një takimi ministror në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.

"Ne u takuam për të propozuar një aleancë globale për të zbatuar një zgjidhje me dy shtete, me fokus në krijimin e një shteti palestinez", deklaroi ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan Al-Saud pas takimit.

Pjesëmarrësit kryesorë në seancë ishin kryeministri palestinez Muhammed Mustafa, zëvendësministri i Jashtëm turk Nuh Yilmaz, Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për politikë të jashtme Josep Borrell, ministri i jashtëm norvegjez Espen Barth Eide dhe përfaqësues të vendeve të tjera.

Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite theksoi se takimet vijuese do të mbahen në disa kryeqytete, duke përfshirë Riad, Bruksel, Kajro, Oslo, Aman dhe Ankara, për të çuar përpara diskutimet nga sesioni i Nju Jorkut. Takimet do të fokusohen në pikat praktike të veprimit për të forcuar përpjekjet paqeruajtëse të OKB-së për të arritur një zgjidhje me dy shtete.

I pyetur për refuzimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të një propozimi për armëpushim në Liban, ministri i jashtëm saudit tha se nuk ishte i befasuar.

“Fatkeqësisht, ne kemi parë që nga shpërthimi i luftës në Gaza një model që sa herë që na thuhet se jemi afër një armëpushimi në Gaza, kjo nuk ndodh”, tha ministri saudit.

Ai shtoi se nuk e kupton “si lufta dhe vazhdimi i luftës mund të jenë opsioni i vetëm”.

“Duhet të ketë opsione të tjera dhe për këtë arsye unë do të përsëris thirrjen tonë për një armëpushim dhe do të bëj thirrje që diplomacia të mbizotërojë”, tha Faisal bin Farhan Al-Saud.

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë Josep Borrell përsëriti thirrjen e Al-Saud për një armëpushim në Liban. Ai theksoi qëndrimin kolektiv të BE-së, duke theksuar deklaratën e përbashkët të vendeve anëtare që bëjnë thirrje për një armëpushim 21-ditor përgjatë kufirit mes Izraelit dhe Libanit.

“Lufta nuk është zgjidhja dhe këto sulme në Liban kanë shkaktuar një numër të konsiderueshëm viktimash civile që nuk mund të justifikohen me të drejtën e vetëmbrojtjes”, tha Borrell.

Grupi i kontaktit u formua në nëntor të vitit të kaluar në një samit të përbashkët të OBI-së dhe Ligës Arabe në Arabinë Saudite për të ndaluar luftën në Gaza dhe për të ndihmuar në arritjen e paqes së qëndrueshme në enklavën palestineze.