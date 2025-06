Festivali më i madh i hapësirës ajrore dhe teknologjisë në Türkiye, Teknofest, fillon të mërkurën në qytetin jugor të Adanas, duke premtuar një festë emocionuese pesë-ditore të inovacionit dhe teknologjisë në aeroportin Adana Sakirpasa.

Festivali do të shfaqë aktivitete të ndryshme, duke përfshirë shfaqje ajrore me avionë luftarakë, mjete ajrore pa pilot dhe helikopterë, së bashku me seminare, samite, gara dhe panaire.

Edicioni i këtij viti do të vërë në pah garat e teknologjisë në kategori të ndryshme, si transporti inteligjent, dizajni i raketave, bioteknologjia, robotika, makinat fluturuese, raketat dhe sistemet nënujore pa pilot.

Duke theksuar frymën konkurruese, festivali do të presë përurimin e Ligës së Kampionëve Teknofest, ku fituesit nga garat e teknologjisë që përfshijnë 790.000 ekipe dhe mbi 1,65 milion pjesëmarrës do të garojnë për një çmim prej 500.000 lirash turke (rreth 14.600 dollarë).

Ky konkurs do të zhvillohet në tre ditë dhe synon të shfaqë ekipet më të mira të teknologjisë në vend.

Organizuar nga Fondacioni Turk i Ekipit të Teknologjisë (Fondacioni T3) në bashkëpunim me ministrinë e Industrisë dhe Teknologjisë të Türkiyes, Teknofest ka një histori të pasur të mbajtjes në qytete të ndryshme turke.

Ngjarja mbahet në vitet çift jashtë Istanbulit dhe në metropol gjatë viteve tek.

Vitin e kaluar, për të përkujtuar njëqindvjetorin e Republikës së Türkiyes, festivali u zhvillua në tri vende: Istanbul, në kryeqytetin Ankara dhe në qytetin turistik të Izmirit në Egje.