Izraeli ka informuar SHBA-në se aktualisht po kryen "operacione të kufizuara" kundër Hezbollahut në Liban, sipas Departamentit të Shtetit të hënën.

"Kjo është ajo që ata na kanë informuar se po kryejnë aktualisht, të cilat janë operacione të kufizuara që synojnë infrastrukturën e Hezbollahut pranë kufirit," u tha gazetarëve zëdhënësi Matthew Miller. Ai tha se SHBA ka qenë e angazhuar në biseda me izraelitët.

"Unë do ta lë Izraelin të flasë për operacionet e veta ushtarake", iu përgjigj Miller pyetjeve në lidhje me "operacionin e kufizuar", duke shtuar se SHBA ka qenë e angazhuar në biseda me palën izraelite.

Kur u pyet nga Anadolu se si SHBA-ja e përkufizon një "operacion të kufizuar", Miller tha se ky është përkufizimi i Izraelit, jo ai i SHBA-së.

Në lidhje me viktimat civile në sulmet izraelite në Liban, Miller tha se SHBA "absolutisht" nuk dëshiron të shohë infrastrukturën civile të shënjestruar, por objektivat e Hezbollahut janë legjitime për ushtrinë izraelite.

"Ne mbështesim sulmet ndaj Hezbollahut", tha Miller, por shtoi se "ky lloj aktiviteti mund të mundësojë diplomacinë dhe gjithashtu mund të çojë në llogaritje të gabuara, mund të çojë në pasoja të padëshiruara".

Ai përsëriti deklaratat e mëparshme të administratës amerikane, duke kërkuar diplomaci në konfliktin Izrael-Hezbollah dhe tha se SHBA nuk do të heqë dorë nga diplomacia.

Miller shprehu gjithashtu shqetësimet e Uashingtonit për ndikimin humanitar të operacioneve të Izraelit në Liban, duke paralajmëruar se ato mund të jenë "destabilizuese" për rajonin.

Që nga 23 shtatori, Izraeli ka nisur sulme masive ajrore kundër atyre që i quan objektivat e Hezbollahut në të gjithë Libanin, duke vrarë më shumë se 960 njerëz dhe duke plagosur mbi 2,770 të tjerë, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.

Disa udhëheqës të Hezbollahut janë vrarë në sulm, duke përfshirë udhëheqësin e grupit, Hassan Nasrallah.

Hezbollahu dhe Izraeli janë përfshirë në luftë ndërkufitare që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë rreth 41,600 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, pas një sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas tetorin e kaluar.omuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar se sulmet izraelite në Liban mund ta përshkallëzojnë konfliktin e Gazës në një luftë më të gjerë rajonale.