Departamenti Amerikan i Shtetit kërkoi të martën që çdo komb t'i bashkohet ShBA-së për të dënuar sulmin me raketa balistike iraniane kundër Izraelit.

"Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë me popullin e Izraelit në këtë moment kritik," tha zëdhënësi Matthew Miller në një konferencë shtypi.

Miller tha se ShBA-ja nuk është në dijeni të ndonjë dëmtimi në objektet amerikane, duke vënë në dukje se Departamenti i Shtetit lëshoi ​​një urdhër më herët që personeli në Izrael të strehohej në shtëpi.

“Ne kemi përgjegjësi të plotë për personelin tonë”, tha ai.

Miller tha se raportimet që pretendojnë se Irani i ka paralajmëruar ShBA-së për sulmin janë "të rreme".

“Ne nuk kishim asnjë paralajmërim nga qeveria e Iranit se ata do të fillonin një sulm të tillë”, tha zëdhënësi.

Ai përsëriti se Izraeli ka të drejtë të mbrohet dhe "duhet të ketë pasoja për Iranin për këtë sulm".

"Unë nuk do të hyj në atë se cilat janë ato pasoja sot, por ka gjëra për të cilat ne do të koordinohemi me homologët tanë izraelitë", tha ai.

"Dhe unë mendoj se menjëherë pas këtij sulmi, ne do të koordinohemi me ta se çfarë mund të jetë një përgjigje".

Irani gjuajti qindra raketa balistike drejt Izraelit në mes të tensioneve të rritura midis dy rivalëve rajonalë.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRCG) tha se sulmi ishte në përgjigje të vrasjeve të liderit të Hamasit Ismail Haniyeh, liderit të Hezbollahut, Hassan Nasrallah dhe komandantit të IRGC-së, Abbas Nilforoshan.