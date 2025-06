Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se “qendrat ushtarake në Izrael ishin objektiv i sulmeve me raketa.

Garda Revolucionare lëshoi ​​një deklaratë në lidhje me sulmet me raketa ndaj Izraelit.

Në deklaratë thuhet se operacioni “shënjestroi objektet strategjike ushtarake në territoret palestineze të pushtuara nga Izraeli dhe objektivat u goditën me një shkallë suksesi prej 90 për qind, pavarësisht se mbroheshin nga sisteme të gjera mbrojtëse”.

Shtohet se objektivat ishin bazat ajrore dhe qendrat ushtarake ku ishin planifikuar vrasjet e liderit të Hamasit Ismail Haniyeh, liderit të Hezbollahut, Hassan Nasrallah dhe gjeneralit iranian Abbas Nilfurashan, të cilët u vranë në sulmet izraelite në periudhën e kaluar.

U theksua se operacioni “u krye në kuadrin e të drejtës për vetëmbrojtje dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe se çdo agresion nga armiku do të përballet me një përgjigje shkatërruese”.

Garda Revolucionare e Iranit njoftoi më herët se kishte nisur një sulm ndaj Izraelit me dhjetëra raketa balistike.

Pas lëshimit të raketës, sirenat u dëgjuan në të gjithë Izraelin, përfshirë Tel Avivin.