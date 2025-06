Maqedonia e Veriut para dyerve të BE-së, Shqipëria vazhdon kapitujt

Me statusin e vendit kandidat për anëtarsim në BE që nga viti 2005, pritja e Maqedonisë së Veriut para dyerve të BE-së duket se do të vazhdojë akoma për dallim nga Shqipëria, e cila kah mesi i muajit tetor hap kapitujt negociues me BE-në.