Evakuimi i shtetasve turq, të cilët kanë aplikuar për t'u larguar nga Libani, do të bëhet të mërkurën nga deti, tha Ministria e Jashtme turke.

Në një deklaratë, ministria tha se dy anije të marinës turke me një kapacitet total prej 2.000 pasagjerësh pritet të lundrojnë drejt Bejrutit të martën.

“Detajet e procesit të evakuimit do t'u komunikohen qytetarëve tanë që kanë kontaktuar Qendrën e Thirrjeve të Konsullatës”, thuhet në njoftim, duke shtuar se nëse do të lindë nevoja, evakuimi do të vazhdojë në ditët në vijim.

“Përgatitjet për të plotësuar nevojat e qytetarëve tanë pas mbërritjes së tyre në Türkiye kanë përfunduar”, citoi ministria.

Ndihma humanitare e Türkiyes do të transportohet gjithashtu në Liban nga anijet e evakuimit, shtoi ajo.

Izraeli ka kryer sulme masive ajrore në të gjithë Libanin kundër atyre që ai pretendon se janë objektiva të Hezbollahut që nga 23 shtatori, duke vrarë më shumë se 1.250 njerëz, duke plagosur 3.618 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1,2 milion njerëz.

Fushata ajrore ishte një përshkallëzim i luftës ndërkufitare njëvjeçare midis Izraelit dhe Hezbollahut që nga fillimi i ofensivës brutale të Izraelit në Rripin e Gazës që ka vrarë rreth 42.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, që nga një sulm ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas. më 7 tetor të vitit të kaluar.

Pavarësisht paralajmërimeve ndërkombëtare se rajoni i Lindjes së Mesme është në prag të një lufte rajonale mes sulmeve të pamëshirshme të Izraelit në Gaza dhe Liban, Tel Avivi e zgjeroi konfliktin duke nisur një pushtim tokësor në Libanin jugor më 1 tetor.