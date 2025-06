Çmimet e naftës panë një rënie të lehtë të martën pasi investitorët morën fitime pas niveleve më të larta të fundit të nxitura nga shqetësimet e furnizimit të lidhura me përshkallëzimin e konflikteve në Lindjen e Mesme.

Standardi ndërkombëtar i naftës së papërpunuar Brent ra me 2% në 79,16 dollarë për fuçi në orën 10:39 të mëngjesit me orën lokale (0739 GMT), nga mbyllja e së hënës prej 80.80 dollarësh. Ndërkohë, standardi amerikan West Texas Intermediate (WTI) ra me 2,18% në 75,14 dollarë për fuçi, krahasuar me mbylljen e seancës së mëparshme prej 76,82 dollarësh.

Rritja e fundit e çmimeve filloi pasi Irani lëshoi ​​një seri raketash balistike në Izrael më 1 tetor, duke shënuar një intensifikim të tensioneve në rajon. Ndërsa ka spekulime se Izraeli mund të synojë objektet e naftës të Iranit, analistët thonë se një sulm i drejtpërdrejtë është i pamundur.

"Çdo humbje e ndikimit të furnizimit mund të mbulohet nga 7 milionë fuçi në ditë të kapacitetit rezervë të OPEC-ut," vuri në dukje Daniel Hynes, një strateg i mallrave me Australinë dhe Grupin Bankar të Zelandës së Re, në një deklaratë me email.

Nga ana e kërkesës, shqetësimet vazhdojnë për rritjen ekonomike të Kinës dhe ndikimin e saj në kërkesën për karburant. Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës i Kinës shprehu optimizëm për përmbushjen e objektivave ekonomike gjatë gjithë vitit, duke u angazhuar për të mbështetur rritjen, por duke u përmbajtur nga shpallja e masave të reja stimuluese.