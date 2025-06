Në prag të vizitës së presidentit turk, Recep Tayyip Erdoğan, Xhamia e Namazgjasë në Tiranë, hapja e së cilës do të bëhet sot, është veshur me flamuj të Shqipërisë dhe të Türkiyes.

Presidenti Erdoğan do të realizojë sot një vizitë zyrtare në Shqipëri, ku do të takohet me Kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe homologun e tij Bajram Begaj.

Pas takimeve me zyrtarët, Erdoğan do të inaugurojë Xhaminë e Namazgjasë, me pjesëmarrjen e kryeministrit Rama dhe të zyrtarëve të tjerë.

Ndërkohë, me rastin e vizitës së presidentit Erdoğan, flamujt turq janë vendosur edhe në sheshet dhe bulevardet në Tiranë.

Xhamia e Namazgjasë është ndërtuar me kontributin financiar të Drejtorisë së Çështjeve Fetare të Türkiyes dhe Fondacionit të Çështjeve Fetare të Türkiyes (TDV).