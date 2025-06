Ministri izraelit: "E ardhmja e Kudsit do të shtrihet deri në Damask"

Në fjalimin e tij në dokumentarin me titull "Izraeli: Ministrat e Kaosit", me regji të Jerome Sesquin, ministri Smotrich tha se kufijtë nën sovranitetin e Izraelit nuk do të kufizohen në gjendjen e tyre aktuale.