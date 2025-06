Ceremonia shtetërore e pritjes së Presidentit turk është mbajtur në selinë e Presidencës së Shqipërisë, me pjesëmarrjen e delegacioneve nga të dyja vendet.

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka nisur vizitën zyrtare në Shqipëri, ndërkohë është pritur me ceremoni zyrtare nga homologu i tij Bajram Begaj.

Pas ceremonisë së pritjes ka filluar takimi kokë më kokë Erdoğan-Begaj, dhe më pas do të mbahet takimi mes delegacioneve.

Gjithashtu, pas takimit dypalësh me kryeministrin Edi Rama, do të mbahet mbledhja e Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë dhe konferenca për mediat, si dhe është planifikuar të nënshkruhen disa marrëveshje.

Në fund të vizitës, së bashku me zyrtarët nga të dyja vendet, presidenti Erdoğan do të inaugurojë Xhaminë e Namazgjasë, e ndërtuar me kontributin financiar të Türkiyes.

Gjatë vizitës së tij në Shqipëri, Erdoğan shoqërohet nga zonja e parë Emine Erdoğan, kryediploamti turk Hakan Fidan, ministri i Industrisë dhe i Teknologjisë Mehmet Fatih Kacır, ministri i Tregtisë Ömer Bolat, ministri i Rinisë dhe i Sportit Osman Aşkın Bak, ministri i Bujqësisë dhe i Pylltarisë İbrahim Yumaklı, ministri i Transportit dhe i Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu, ministri i Energjisë dhe i Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, kreu i Kryesisë së Komunikimeve pranë Presidencës së Türkiyes Fahrettin Altun, kreu i inteligjencës (MIT) İbrahim Kalın, si dhe kreu i Kryesisë së Çështjeve Fetare të Türkiyes, Ali Erbaş.