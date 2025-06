NATO-ja do të nisë stërvitjen e saj vjetore të gatishmërisë bërthamore, Mesdita e Patundur, javën e ardhshme, njoftoi aleanca të enjten.

Sekretari i Përgjithshëm Mark Rutte theksoi rëndësinë e gatishmërisë në një peizazh global gjithnjë e më të paqëndrueshëm.

"Në një botë të pasigurt, është jetike që ne të testojmë mbrojtjen tonë dhe të forcojmë aftësitë tona në mënyrë që kundërshtarët tanë të dinë se NATO-ja është gati dhe në gjendje t'i përgjigjet çdo kërcënimi," u tha Rutte gazetarëve në Londër pas takimeve me kryeministrin britanik Keir Starmer dhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy mbërriti në Londër si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të siguruar mbështetje të shtuar ushtarake nga aleatët perëndimorë.

Stërvitja do të mbahet në një sfond të retorikës së shtuar bërthamore nga presidenti rus Vlladimir Putin, i cili ka lëshuar paralajmërime të shumta që kur vendi i tij filloi luftën kundër Ukrainës në vitin 2022.

E planifikuar për të filluar të hënën, stërvitja do të përfshijë rreth 60 avionë, duke përfshirë avionë luftarakë F-35A dhe bombardues B-52, nga 13 vende të NATO-s.

Rreth 2.000 personel ushtarak do të marrin pjesë në misione të simuluara që përfshijnë koka bërthamore të ShBA-së, megjithëse nuk do të përdoren armë të gjalla, kanë konfirmuar zyrtarët e NATO-s.

Stërvitjet dyjavore do të zhvillohen në "zonën e Detit të Veriut" dhe do të priten nga Belgjika dhe Holanda.

Duke iu kthyer zgjedhjeve amerikane në nëntor, Rutte tha se nuk kishte një mesazh për ish-presidentin e ShBA-së, Donald Trump.

"Sepse unë e njoh mirë atë. Kam punuar në rolin tim të mëparshëm si kryeministër për katër vjet me të. E di që ai e kupton plotësisht dhe pajtohet me mua se kjo luftë ndaj Ukrainës nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, ka të bëjë edhe me sigurinë e ShBA-së”, tha ai.

"Pra, me të vërtetë mos u shqetësoni për një presidencë të Trumpit. Ne nuk e dimë se kush do të fitojë. Unë do të punoj me Kamala Harris nëse ajo zgjidhet. Unë do të punoj me Donald Trump kur ai të zgjidhet, dhe Presidenti Trump, ne mbështesim Ukrainën. Nuk jam i shqetësuar për këtë, sepse jam absolutisht i bindur që ShBA-ja është në këtë, sepse mirëkuptimi nuk është vetëm për Ukrainën, por edhe për ta, dhe se nga Uashingtoni në San Francisko, e gjithë ShBA-ja do të jetë më pak e sigurt nëse Putini do të ishte i suksesshëm”, tha ai.